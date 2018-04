Росію можна виключити з Ради Європи - глава КС Литви

Росію можна виключити з Ради Європи за порушення Статуту організації. Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас.

За його словами, підставою для виключення країни з Ради Європи може бути не лише порушення ключових статей Європейської конвенції прав людини, але й порушення Статуту організації. «Виключення країни з Ради Європи передбачено у статті 8 Статуту. Підставою для виключення є серйозне порушення статті 3 Статуту», - заявив він.

Так, у статті 8 Статуту Ради Європи йдеться про те, що будь-член ЄС, який «серйозно порушив статтю 3, може бути тимчасово відсторонений від своїх прав на представництво». У свою чергу у статті 3 Статуту йдеться про те, що «кожен член Ради Європи повинен визнавати принцип верховенства закону (principles of the rule of law)».

Глава КС Литви наголосив, що агресія, включаючи незаконне захоплення й анексію іноземної території – найбільш серйозне порушення верховенства права (rule of law) у міжнародних відносинах. «На думку Нюрнберзького трибуналу, це найбільш тяжкий міжнародний злочин. І він завжди супроводжується численними і серйозними порушеннями прав людини, що підтверджується повідомленнями і резолюціями різних міжнародних організацій щодо ситуації в Криму», - зазначив він.

«Тому, згідно зі статтею 8 Статуту Ради Європи, російська агресія проти України, в тому числі анексія Криму, може розглядатися як достатня підстава для вигнання Росії з Ради Європи. Слід також мати на увазі, що однією з причин створення Ради Європи є заохочення верховенства права та прав людини з тим, щоб уникнути повторення агресивної війни і пов'язаних з нею трагічних наслідків. Тому ігнорування агресії суперечить духу і цінностям Ради Європи», - додав Дайнюс Жалімас.

Нагадаємо, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі заявив, що Росія та інші «проблемні» країни-члени РЄ повинні залишатися в складі організації, поки вони не порушують ключових статей Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня 2017 року Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ і Раду Європи докласти спільних зусиль для припинення серйозних порушень прав людини, що здійснюються Росією в незаконно окупованому Криму та на Донбасі.

3 травня 2017 року Рада Європи опублікувала рішення, в якому вкотре засудила незаконну анексію Криму і наголосила, що це є «порушенням міжнародного права і не може бути підставою для будь-яких змін його статусу». РФ закликали дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у галузі прав людини. Зокрема, вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав людини в Криму і негайно покласти край всім порушенням цих прав, в тому числі свободи слова, свободи мирних зборів, свободи релігії і переконань. Також Росії необхідно припинити дискримінацію, затримання, катування, репресії меншин, в тому числі і кримських татар, а також українців й осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп.

В ЄС зажадали від Росії повного і необмеженого доступу до Криму для всіх органів з прав людини Ради Європи, в тому числі уповноваженого з прав людини, для моніторингу дотримання прав людини та основних свобод.