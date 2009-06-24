Киргизія "кинула" Москву з американською авіабазою

США збережуть військову авіабазу в киргизькому аеропорту Манас, тільки тепер вона називатиметься Центром транзитних перевезень. Відповідну угоду між Бішкеком і Вашингтоном вчора затвердили профільні комітети киргизького парламенту. В обмін на збереження бази, яку Москва давно намагається прибрати з Киргизії, США збільшать платежі з $17,4 млн. до $170 млн. за рік, повідомляє "Коммерсант".

У МЗС Росії газеті заявили, що рішення Бішкека виявилося для Росії "украй неприємним сюрпризом", і пообіцяли дати на нього "адекватну відповідь".

Про збереження американської військової присутності в аеропорту Манас вчора першим оголосив співрозмовник в уряді Киргизії. Новина стала повною несподіванкою. Про закриття авіабази президент Киргизії Курманбек Бакієв оголосив ще в лютому під час візиту до Москви і того ж дня уряд РФ заявив про виділення Киргизії безвідплатного гранту на $150 млн., $300 млн. пільгового кредиту, а також списав зовнішній борг Киргизії на $180 млн. За планом, закриття бази повинне було відбутися 18 серпня.

Проте вчора глава МЗС Киргизії Кадирбек Сарбаєв представив у парламенті нові угоди з США, відповідно до яких американська база в Манасі трансформується на Центр транзитних перевезень. По суті, "Манас" лише змінить вивіску — реальні відмінності між військовою базою і транзитним центром невеликі. Центр функціонуватиме поза цивільною зоною аеропорту, причому Пентагон збереже повну автономність його роботи. У ведення центру, швидше за все, перейде і вся інфраструктура бази. Ніякого митного оформлення вантажів не передбачено, тож влада не зможе контролювати, військові чи цивільні вантажі йдуть через Манас. Охорону об`єкту нестимуть американські військовослужбовці за підтримки киргизької сторони. Персонал центру отримає право носити зброю.

Єдиною серйозною зміною стане ціна, яку США платитимуть за військову присутність в Киргизії. Якщо раніше сума оренди становила $17,4 млн. за рік, то тепер вона зросла до $60 млн. Крім того, Вашингтон виділить $36,6 млн. на будівництво майданчиків для американських літаків, а також понад $30 млн. на поліпшення системи навігації. Всього ж, як заявив вчора Кадирбек Сарбаєв, за даними угодами із США до Киргизії надійдуть понад $170 млн. в рік.

Угода укладена на рік з можливістю продовження.

У Бішкеку запевняють, що нові угоди з США ніяк не суперечать планам закриття американської авіабази і тим більше не підривають співпраці з Росією. Але Москва бачить ситуацію інакше. "Киргизьке керівництво неодноразово заявляло про те, що ухвалене рішення про закриття авіабази є остаточним і перегляду не підлягає. З цього і треба виходити", - заявив представник МЗС РФ Андрій Нестеренко.

Джерело "Комерсанта" в МЗС повідомило, що ніяких консультацій з Москвою киргизька влада цього разу не проводила: "Звістка про збереження бази стала для нас украй неприємним сюрпризом - такої каверзи ми не чекали". За словами співрозмовника, "перейменування бази в центр розглядається як косметичний ремонт - реально характер військової присутності США в Центральній Азії не змінився, що йде врозріз і з інтересами Росії, і з нашими домовленостями з киргизьким керівництвом". Співрозмовник також згадав про "адекватну відповідь".