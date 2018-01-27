Аваков: Нацгвардія і поліція повинні вже готуватися до служби на звільнених територіях Донбасу і Криму

До кінця року підрозділі Нацгвардії планують повністю укомплектувати та забезпечити необхідною технікою.

Бійці Національної гвардії повинні готуватися нести службу разом з Нацполіцією на Донбасі і в Криму після їх звільнення. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час річної підсумкової колегії МВС.

Читайте такожНацгвардія розширює співробітництво зі Збройними силами Канади"Що стосується Національної гвардії... Період фальшивих мітингів, які відволікають увагу, пройде, і буде та частина нашого життя, коли вам доведеться разом з Національною поліцією заходити в райони Донецької, Луганської області та Криму, звільнених від окупації", – запевнив він.

За словами Авакова, бійцям потрібно буде правильно розставити пріоритети.

"Звільняти і захищати окуповані території – дуже важка робота, і ми це вже робили, коли звільняли території Луганської і Донецької областей. Треба готуватися до неї вже зараз", – сказав міністр.

У той же час перший заступник міністра Сергій Яровий зазначив, що всі патрульні підрозділи Нацгвардії повинні бути повністю укомплектовані і забезпечені всією необхідною технікою до кінця року.

"У нас залишається відкритим питання – укомплектованість патрульних підрозділів Національної гвардії. На це треба звернути особливу увагу. До кінця року всі підрозділи повинні бути укомплектовані і забезпечені всією необхідною технікою", - підкреслив він, додавши, що зараз бійці Нацгвардії активно долучаються до виконання спільних завдань з Національною поліцією та підрозділами ДПСУ.

Нагадаємо, раніше Аваков анонсував створення патрульної поліції Криму і Севастополя. Він зазначив, що в цілому на українських дорогах до кінця цього року буде працювати 324 наряду дорожніх патрульних поліцейських.