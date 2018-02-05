Порошенко вніс до Верховної Ради подання на призначення нових членів ЦВК (документ)

У поданні міститься 14 кандидатур.

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні на сторінці голови ВР Андрія Парубія у Facebook.

«Щойно президент України вніс подання на членів Центральної виборчої комісії до парламенту. Я невідкладно дав доручення відправити всі документи кандидатів у члени ЦВК на спецперевірку», - зауважив голова ВР.

Парубій також опублікував текст подання з переліком кандидатів.

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Президент вносить подання на заміну раніше внесеного (3 червня 2016 року) про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової.

Представлятиме подання на пленарному засіданні Верховної Ради представник президента в парламенті Ірина Луценко.

Подання датоване 5 лютого.