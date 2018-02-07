Антикорупційний комітет Ради рекомендує ухвалити законопроект Порошенка про Антикорупційний суд

У законопроекті відразу потрібно буде врахувати низку рекомендацій, його рекомендують ухвалити у першому читанні.

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства України президентський проект Закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), та рекомендує ухвалити його в першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам після засідання комітету сказав його член, депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

"Ми вирішили, що законопроект треба ухвалювати в першому читанні, але одразу вносити в нього ідеї, які ми пропонували, і які рекомендує Венеціанська комісія", - сказав він.

Депутат пояснив, що йдеться про те, що Антикорупційний суд має займатися лише справами про топ-корупцію.

"Не треба йому давати справи про наркотики, як пропонує президент, бо це просто завалить суддів неважливими для боротьби з корупцією справами", - пояснив Соболєв.

Крім того, зазначив він, пропонується, щоб уряди США, країн ЄС, Канади, Великобританії делегували виборщиків, які ще перед затвердженням Вищою радою правосуддя зможуть сказати, що "цього суддю чи цього адвоката не можна призначати, бо він служить корупціонерам і буде служити їм в Антикорупційному суді".

"Це основні ідеї, які ми рекомендували парламенту ухвалити", - констатував парламентар.

Говорячи про чотири альтернативні до президентського законопроекти, Соболєв зауважив, що було рекомендовано, аби ВР зосередилася на ухваленні саме президентського законопроекта.

"Ми покладаємося на думку Венеціанської комісії і на те, що записано в нинішній Конституції, - що саме президент має вносити рішення, на основі яких будуть творитися суди", - сказав член комітету.

У той же час, вважає Соболєв, у ВР за цей законопроект може не вистачити голосів.

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"Я дивлюся, що далі немає голосів не тільки у "Опозиційному блоці", - у "Блоці Петра Порошенка" і в "Народному фронті". Особливо, мені здається, в "Блоці Петра Порошенка". Президент продовжує гратися в гру, коли він заявляє, що треба Антикорупційний суд, але його представники в парламенті, його депутати не поспішають за це голосувати", - сказав Соболєв.

Водночас, як відомо, усі ці законопроекти так і не були включені до порядку денного сесії ВР. Антикорупційний комітет не є головним по розгляду цього питання. Він лише бере участь у його підготовці на розгляд ВР. Головним комітетом є Комітет з питань правової політики та правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону ”Про судоустрій і статус суддів” у зв`язку з ухваленням закону ”Про Вищий антикорупційний суд”. Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

Громадські організації та міжнародні партнери України, в тому числі Міжнародний валютний фонд, розкритикували президентські законопроекти через їхню невідповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, зокрема в питанні забезпечення незалежності відбору суддів.

Крім того, в парламенті зареєстровано альтернативні депутатські законопроекти №7440-1, №7440-2, №7440-3, №7440-4.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України та її ключового кредитора - МВФ.