Парубій пригрозив оприлюднити в "Голосі України" прізвища прогульників сьогоднішнього засідання

Спікер Верховної Ради зазначив, що коли Україна захищає свої кордони, коли всі українці на роботі, і в робочий час неперебування на робочому місці це злочин.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє опублікувати в газеті “Голос України” прізвища всіх депутатів, які відсутні на сьогоднішньому засіданні.

Читайте такожПарубій достроково закрив засідання Ради через напівпорожню сесійну залуЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту після перерви, яка, відповідно до Регламенту, тривала з 12.00 до 12.30.

Зазначимо, після перерви в сесійній залі присутні не більше 200 народних депутатів, тоді як для результативного голосування необхідно 226 голосів.

Парубій закликав депутатів повернутися в сесійну залу, бо інакше він опублікує відповідний список прогульників в “Голосі України”. При цьому зазначив, що проведе “рейтингове голосування” і покаже відсутніх в сесійній залі.

Також Парубій зазначив, що “коли Україна захищає свої кордони, коли всі українці на роботі, – в робочий час неперебування на робочому місці, на мою думку, це злочин і безвідповідальність”.