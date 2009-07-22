Автори листа: Ющенко надає якогось містичного значення Говерлі

Лист-звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо недоцільності масових сходжень на Говерлу “жодних політичних мотивів не мав”.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН головний редактор гуцульського журналу “Гражда”, заслужений журналіст України Олександр МАСЛЯНИК.

За його словами, “була тільки турбота про Говерлу, яка є заповідною зоною і вхід на неї можливий тільки зі спеціальним дозволом відповідних екологічних і природоохоронних структур”. Він зазначив, що це звернення “підтримало більшість населення Карпатського краю”.

О.МАСЛЯНИК вважає дивними заяви, зокрема, і Президента В.ЮЩЕНКА з приводу того, що дане звернення є провокацією. За його словами, у зверненні йшлося лише про те, що “Говерла - живий організм і ці масові сходження недоречні, неправильні і на них треба дозвіл, але коли йдеться про Президента України, то про який дозвіл може йти мова”.

На думку О.МАСЛЯНИКА, краще б керівництво України згуртувало людей для подолання наслідків повені, яка була в цьому краї.

Він наголосив, що В.ЮЩЕНКО надає “якогось містичного значення Говерлі і для нього Говерла друга, мабуть, після Хоружівки”.

“Але Говерла для старту в 2001 році була успішна, і дай Бог, щоб Говерла 2009 року теж втримала його на тих високих орбітах, але для цього треба і словом, і ділом, а саме до конкретного діла, і не тільки в нашому регіоні, а в цілій державі ми закликали нашого Президента”, - додав він.

Журналіст Іван ДОБОШ з Івано-Франківська на прес-конференції зауважив, що у листі-зверненні “політики абсолютно ніякої немає”.

За його словами, йшлося суто про екологічні питання, оскільки “біля підніжжя та на Говерлі знаходиться близько 30 видів рослин, які занесені у Червону книгу”. Він додав, що при таких масових сходженнях “витоптуються рослини і все виглядає, що ніби стадо пройшло”.

І.ДОБОШ заявив, що після останнього сходження, коли В.ЮЩЕНКО, не дослухавшись до закликів, все ж пішов на Говерлу, “дві молодіжні студентські організації - “Народний антикризовий спротив” і “Громадська позиція” - зібради 16 мішків сміття, і в основному це були пластикові та скляні пляшки, поліетиленові пакети та навіть помаранчеві стрічки”.

І.ДОБОШ також нагадав, що є розпорядження на той час голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла ВИШИВАНЮКА щодо заборони масових сходжень на Говерлу, яке його наступником Романом ТКАЧЕМ не відмінено.

Голова суспільно-культурного товариства “Гуцульщина” Василь КОРЖУК зауважив, що місцевій владі доцільніше було б займатися проблемами Карпат, людей, які проживають у гуцульському краї, а не з’ясовувати питання щодо авторства підписантів під зверненням.

“Тому зверненням ми хотіли привернути увагу Президента України в першу чергу, уряду, тих, хто має вплив на прийняття рішень на проблеми, які сьогодні існують у регіоні”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у відкритому листі керівників громадських організації краю на адресу глави держави містився заклик до Президента утриматись від масових сходжень на Говерлу “через уже завдану природі шкоду і загрозу нових екологічних наслідків”. Як йшлося у листі, після кожного такого масового сходження «довго і тяжко відходять гори, люди й тварини, позаяк під час цих акцій і після них маємо паралізований рух автотранспорту, гори сміття, гектари стоптаних альпійських лук».

Зі свого боку голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК спростував інформацію про те, що гуцули виступають проти сходження Президента України на Говерлу і не виключив, що поява в ЗМІ такого листа може мати політичний підтекст.

18 липня Президент здійснив сходження на вершину гори Говерла з нагоди річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.