Литвин: сьогодні кажуть "Криза, мов війна, а війна все спише"

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що наразі українське суспільство стоїть перед необхідністю забезпечити прорив у нову якість освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив у Житомирі на обласній конференції освітян.

«Сьогодні усі говорять про світову кризу та діють за принципом «Криза, мов війна, а війна все спише», - сказав голова Верховної Ради України.

За його словами, мова йде про кризу загального розвитку країни.

«Суспільство вичерпало свої можливості на базі тих уявлень, які домінували до цього часу », - наголосив В.ЛИТВИН. «Тому наразі наше суспільство стоїть перед необхідністю забезпечити прорив у нову якість, і передусім освіти - або воно йде вперед, або ж воно приречене відступити назад», - додав він.

Політик спрогнозував, що у майбутньому розвиток світу буде пришвидшуватися і наголосив на необхідності сучасникам встигнути інтегрувати себе далі у цей світ. Провідну роль, на його переконання, тут має відіграти сучасна освіта.

В.ЛИТВИН зазначив, що кожен історичний період наразі стає коротшим за попередній.

«І ми сьогодні дійшли до такого стану, що історична епоха скоротилася до життя одного покоління», - сказав В.ЛИТВИН, закликавши сучасників, зробити все, щоб «за життя одного покоління реалізувати та передати наступним поколінням обсяг знань та інформації, який належав раніше до розумової та іншої роботи ряду поколінь».

Для цього голова Верховної Ради закликав українських політиків зробити усе, аби освіта стала одним з головних пріоритетів у державі.