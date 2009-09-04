У Ющенка кажуть, що 99% обіцянок Тимошенко регіонам - “на папері”

Результати аналізу засвідчують, що 99% обіцянок прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО представникам місцевого самоврядування не виконано і залишаються “на папері”.

Як повідомили УНІАН в Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це свідчить аналіз, проведений головною службою забезпечення зв’язків з Верховною Радою та Кабінетом міністрів СП.

“Напередодні широко анонсованої на суботу, 5 вересня, наради з понад 10 тисячами голів сільських та селищних рад під головуванням прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у Секретаріаті Президента України проаналізовано стан виконання керівником уряду зобов’язань, що були надані представникам місцевої влади протягом лютого-липня ц.р.”, - йдеться в повідомленні.

Так, аналіз обіцянок глава уряду, даних на загальних зборах Асоціації міст України (АМУ) 20 лютого показав, що жодна з них не виконана. А саме, не введена посада віце-прем’єр-міністра з регіональної політики та питань ЖКГ, не продовжено повноваження мерів чинної каденції, не розроблено законопроект про вибори депутатів місцевих рівнів із запровадженням «відкритих» списків, який би передбачав відповідальність політичних сил, а не окремих депутатів за ситуацію в регіонах.

Не запроваджено спільні зустрічі уряду та АМУ що два тижні, а також не виконується обіцянка враховувати кожну пропозицію Асоціації у постановах Кабміну. Більше отого, низку постанов уряду щодо розрахунків за природний газ через надання комерційними банками кредитів місцевим адміністраціям для підприємств теплокомуненерго, підкреслили в СП, АМУ розцінила як спробу замасковано здійснити тиск на органи місцевого самоврядування і виступила з відповідною заявою.

Ще низка даних прем’єр-міністром обіцянок під час цього заходу, як свідчить аналіз Секретаріату глави держави, взагалі не виконано, або виконано частково.

Під час Всеукраїнської наради з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів за участю сільських, селищних голів 23 травня, йдеться в повідомленні, прем’єр-міністр обіцяла і не надала коштів, отриманих від продажу частини квоти на викиди парникових газів згідно з Кіотським протоколом, на реконструкцію й модернізацію котелень. Не виконано обіцянку щодо зміни Бюджетного кодексу - до 2010 року спрямувати до місцевих бюджетів 100% податку на землю, транспортного збору, збору за забруднення навколишнього середовища та 10% від планового податку на прибуток, 50% перевиконання встановленого плану підприємств, що знаходяться в сільських і селищних населених пунктах.

Лише частково виконано обіцянку щодо запровадження мораторію на проведення перевірок діяльності сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб.

Під час Всеукраїнської конференції малих міст 6 липня прем’єр-міністр пообіцяла сприяти наданню м.Українка Обухівського району Київської області статусу міста обласного значення. На сьогодні урядом прийнято постанову, якою передбачено звернутися до Київської облради (зі 114 депутатів 60 - від БЮТ – СП) з проханням невідкладно розглянути відповідні пропозиції та подати Верховній Раді. На сьогодні у парламенті таке подання не зареєстроване, підсумовують в Секретаріаті глави держави.