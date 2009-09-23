Експерти склали рейтинг впливовості молодих політиків

Експерти визначили двадцятку молодих політиків, які найближчим часом найбільш вагомо впливатимуть на хід політичних подій в Україні.

22 вересня 2009 року Київський інститут проблем управління імені Горшеніна завершив експертне дослідження «Майбутнє України», повідомляється в прес-релізі Інституту Горшеніна, переданому УНІАН.

У ході дослідження провідні українські експерти, зокрема в регіонах, відповіли на запитання: «Хто з українських молодих політиків, на вашу думку, найближчим часом найбільш вагомо впливатиме на хід політичних подій в Україні?». До списку було включено більше сорока політиків (депутатів Верховної Ради України, членів Кабінету міністрів, президентської вертикалі, мерів міст, керівників громадських рухів тощо), імена яких найчастіше з`являються в пресі, і яким не виповнилося на момент проведення дослідження 45 років. Віковий ценз у 45 років визначено Організацією Об`єднаних Націй як «молодий» вік. Інститут Горшеніна свідомо не включав до списку людей, які вже заявили про себе як про кандидатів у Президенти (Арсеній ЯЦЕНЮК, Олег ТЯГНИБОК, Микола МЕЛЬНИЧЕНКО) або яких підозрюють у намірі балотуватися в Президенти (Віталій КЛИЧКО), щоб дослідження не розцінювалося як передвиборна агітація, наголошується в прес-релізі.

Експертам пропонувалося оцінити молодих політиків за такими критеріями: інтелект, харизма, наявність (або відсутність) власної команди, стратегічне бачення завдань, що стоять перед Україною, ресурсна база, інтерес, що проявляється з боку ЗМІ.

За результатами дослідження рейтингова таблиця виглядає таким чином:

1. КОРОЛЕВСЬКА Наталія (147 балів).

2. НАЛИВАЙЧЕНКО Валентин (146 балів).

3. ДОБКІН Михайло (144 бали).

4. КОЖЕМ’ЯКІН Андрій (143 бали).

5. ЛУКАШ Олена (142 бали).

6. ПРУТНІК Едуард /ЛЬОВОЧКІН Сергій (141 бал).

7. МІРОШНИЧЕНКО Юрій / ПАВЛЕНКО Юрій (140 балів).

8. ШУФРИЧ Нестор (138 балів).

9. КАТЕРИНЧУК Микола / ПОРТНОВ Андрій (137 балів).

10. КИРИЛЕНКО Вячеслав (136 балів).

11. БОНДАРЕНКО Олена (135 балів).

12. ГРОЙСМАН Володимир / ЦИРКІН Ігор (134 бали).

13. БЕРЕЖНА Ірина (132 бали).

14. САДОВИЙ Андрій (131 бал).

15. ШЕВЧЕНКО Андрій (130 балів).

16. ДОНІЙ Олесь (129 балів).

17. КАСЬКІВ Владислав (128 балів).

18. КОНОВАЛЮК Валерій (127 балів).

19. ГОЛУБ Олександр (125 балів).

20. ДОВГИЙ Олесь (124 бали).

Інститут Горшеніна в прес-релізі дає характеристики політиків, які потрапили в рейтинг. Наведемо тут першу десятку.

Н.КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва. В умовах кризи виступила з низкою ініціатив, спрямованих на підтримку підприємництва, малого й середнього бізнесу в Україні. Привертає увагу як соратник Юлії ТИМОШЕНКО і відповідальна за діяльність БЮТ у східних регіонах України. Багато експертів підкреслили вольові якості Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Служби безпеки України, Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу. В.НАЛИВАЙЧЕНКУ вдалося утриматися в стороні від політичних баталій на владному Олімпі, зберігши працездатність СБУ. За результатами соціологічних опитувань, СБУ сьогодні вважається найменш корумпованою силовою структурою, що користується найбільшою довірою громадян (на тлі інших силових структур). Сьогодні він – рівновіддалена фігура, що має відмінні відносини з усіма політичними гравцями. Експерти відзначають його близькі відносини з президентом Республіки Білорусь Олександром ЛУКАШЕНКОМ (вони подружилися в той час, коли В.НАЛИВАЙЧЕНКО був послом України в Білорусі). Цей чинник може зіграти свою роль надалі – особливо на тлі розвитку відносин між Україною та Білоруссю.

М.ДОБКІН, міський голова Харкова, член Партії регіонів. Багато хто пророкував М.ДОБКІНУ дострокову відставку з посади мера Харкова. Але йому вдалося вистояти навіть тоді, коли в 2008 році прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО намагалася ініціювати дострокові вибори Харківського міського мера. Сьогодні М.ДОБКІНУ вдалося примиритися з основними політичними опонентами (губернатором Арсеном АВАКОВИМ, лідером Харківського БЮТ Олександром ФЕДЬДМАНОМ). Більш того: у Харкові створено потужне політичне ядро ДОБКІН-ФЕЛЬДМАН, від якого залежить рішення багатьох питань у місті та регіоні. Експерти прогнозують, що в найближчому майбутньому саме М.ДОБКІН і О.ФЕЛЬДМАН координуватимуть усі основні процеси в Харкові.

А.КОЖЕМ’ЯКІН, народний депутат України, генерал-майор СБУ. Наймолодший український генерал сьогодні посідає помітне місце в оточенні прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Саме він вважається ініціатором переговорного процесу між БЮТ і Партією регіонів навесні 2009 року. Експерти відзначають організаторський талант А.КОЖЕМ’ЯКІНА та його уміння вибудовувати партнерські відносини навіть із колишніми опонентами.

О.ЛУКАШ, народний депутат України, секретар Комітету ВР із правової політики. В дні Помаранчевої революції відповідала за правове забезпечення діяльності штабу Віктора ЯНУКОВИЧА й захищала його інтереси в суді. Саме тоді привернула до себе увагу громадськості. Грамотний юрист, у минулому – заступник міністра Кабінету міністрів України. Тимчасово зникла з медіа-простору (догляд за дитиною), проте експерти сподіваються на її повернення в активну політику.

Е.ПРУТНІК, народний депутат України, член парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації. До недавнього минулого – голова Державного комітету з телебачення й радіомовлення. Великий підприємець. Останнім часом – незважаючи на формальне членство в Партії регіонів – зайняв незалежну позицію й демонструє бажання знаходити спільну мову з усіма політичними гравцями. Ініціює ряд соціальних і суспільних проектів, пов`язаних із євроінтеграційними процесами України та з діяльністю засобів масової інформації.

С.ЛЬОВОЧКІН, народний депутат України, голова Національного банку в Опозиційному уряді. С.ЛЬОВОЧКІН – один із кращих знавців апаратної роботи, був першим помічником Президента Леоніда КУЧМИ, помічником спікера Володимира ЛИТВИНА й прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА. Вважається близьким до групи «РосУкрЕнерго» й до її керівника Д.ФІРТАША. У нинішньому оточенні В.ЯНУКОВИЧА відповідає за всі графіки поїздок і зустрічей лідера Партії регіонів.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО, народний депутат України, Голова підкомітету з питань діяльності органів юстиції, нотаріату, адвокатських об`єднань і надання правової допомоги громадянам Комітету Верховної Ради з питань правової політики. За останні роки Ю.МІРОШНИЧЕНКО (у минулому – лідер партії «Нова генерація») пройшов через школу партії «Трудова Україна» та Партії регіонів. Професійний політик і юрист, Ю.МІРОШНИЧЕНКО є одним із «глашатаїв» Партії регіонів, захищаючи її позиції в засобах масової інформації. Експерти вказують на той факт, що Ю.МІРОШНИЧЕНКО може говорити практично на будь-яку тему, й це вигідно виділяє його в середовищі переважно «мовчазних» однопартійців.

Ю.ПАВЛЕНКО, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту. Людина, яка близька до Президента України й пишається цим. Незначний вплив і обмеженість ресурсу Міністерства зводить нанівець можливість використовувати саме Міністерство як майданчик для подальшого політичного позиціонування. Проте Ю.ПАВЛЕНКО як людина амбітна розуміє, що посада міністра – це лише черговий етап у його політичній кар`єрі. До Помаранчевої революції Ю.ПАВЛЕНКО очолював Молодіжну партію України. Сьогодні проявляє серйозні активності в соціальній сфері й протегує численним починам молоді.

Н.ШУФРИЧ, народний депутат України, колишній міністр із надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. У минулому – один із лідерів СДПУ(о). Експерти пояснюють перспективність Н.ШУФРИЧА його схильністю до епатажу та енергійним характером, що привертає увагу засобів масової інформації, а також до радикального захисту своїх позицій у дискусіях із опонентами. Історії з побиттям Миколи РУДЬКОВСЬКОГО й Сергія ЛЬОВОЧКІНА – яскравий тому приклад.

М.КАТЕРИНЧУК, народний депутат України, лідер Європейської партії України. Професійний юрист, який захищав інтереси Віктора ЮЩЕНКА у Верховному Суді в дні Помаранчевої революції. Пізніше намагався знайти своє власне місце в українському політикумі. У 2008 році балотувався на посаду мера Києва. Розробив власний проект Податкового кодексу.

А.ПОРТНОВ, народний депутат України, один із лідерів Блоку Юлії Тимошенко. Відомий юрист (нещодавно захистив докторську дисертацію з юриспруденції). Якийсь час А.ПОРТНОВ очолював Фонд держмайна. Відомий своїми різкими виступами на адресу Президента, а також активною роботою зі створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів.

В.КИРИЛЕНКО, народний депутат України, лідер депутатської групи «За Україну!», колишній голова «Народного Союзу «Наша Україна». Довгий час був одним із найближчих соратників В.ЮЩЕНКА і очолював партію, почесним головою якої був сам Президент. Це накладало певні зобов`язання, у зв`язку з чим іноді В.КИРИЛЕНКО під удар ставив власний імідж і репутацію. Зараз В.КИРИЛЕНКО почав самостійну політичну гру й у найближчому майбутньому може перетворитися на впливову фігуру.