Україна і Білорусь вели переговори про ціну на транзит російського газу

Україна і Білорусь вели переговори щодо узгодження тарифної політики на транспортування російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ на брифінгу для преси.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи ведуться сьогодні переговори з Росією про збільшення об’ємів транспортування газу через територію України, О.ЧАЛИЙ зазначив, що йому не відомо про нові пропозиції збоку Росії у зв’язку із ситуацією, що склалась з підвищенням цін на газ для Білорусі.

Водночас він ствердно відповів на запитання про наявність переговорів з Білоруссю про узгодження тарифної політики.

За його словами, такі переговори мали місце і були дуже активними під час саміту СНД у Мінську 28 листопада.

Зокрема, під час зустрічі президентів України і Білорусі.

Він зазначив, що потім дипломатичними каналами ці консультації підтримувалися.

При цьому секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій ГАЙДУК зазначив, що Україна не має можливості ділитись з Білоруссю газом, але в той же час є технічна можливість перерозподілити електроенергію.

«Але я не думаю, що це вирішить проблему газу», - сказав він.

В той же час заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив на тому, що питання полягає в іншому – в енергетичній безпеці Європи, точніше її відсутності.

«Я хотів би вам нагадати історичний екскурс на початок поточного року – шоу по відключенню газу (в Україні – УНІАН). До того моменту, доки на газовому ринку в світі не буде зрозумілих і чітких правил ціноутворення на поставки газу, енергетична хартія із категорії декларативної в категорію загальнообов’язкової не перейде. І ми будемо думати, яким чином повинна бути побудована спільна енергетична політика Європи», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня російська компанія «Газпром» і Білорусь не домовилися про обсяги і ціну постачань російського газу в 2007 році. Термін дії контракту на постачання в Білорусь російського газу закінчується 31 грудня 2006 року.

Білорусь в 2006 році купує в Росії природний газ по 47 доларів за тисячу кубометрів російського газу. Це істотно нижче за середню експортну ціну, за якою російський монополіст поставляє газ зарубіжним клієнтам.

Раніше заявлялося, що, починаючи з 1 січня 2007 року, «Газпром» має намір продавати Білорусі газ за ціною 200 доларів за тисячу кубометрів. Білорусь є важливою транзитною країною для транспортування блакитного палива з Росії у Західну Європу.