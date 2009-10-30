Ющенко вніс до ВР свій варіант змін до закону про вибори Президента

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради свій варіант проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявила заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента в Конституційному Суді та в Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

«На теперішній час позиція Президента України щодо конституційності й якості виборчого законодавства практично цілком підтверджена і підтримана Конституційним Судом України та поважними міжнародними інституціями - Європейською комісією «За демократію через право» (Венеціанська комісія) і Бюро демократичних ініціатив та прав людини ОБСЄ», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК і зауважила, що дотепер, на жаль, змін до законодавства не внесено.

Тому, повідомила вона, Президент вніс свої пропозиції щодо змін і доповнень, зокрема, до Закону України «Про вибори Президента України» та Кодексу адміністративного судочинства України.

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що глава держави визнав за доцільне обмежитись найбільш нагальними за цих умов законодавчими пропозиціями, які спрямовані на приведення прийнятого закону у відповідність з Конституцією України та, відповідно, з правовими позиціями Конституційного Суду України, викладеними, насамперед, у рішенні від 19 жовтня 2009 року у справі про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України; врахування міжнародних стандартів у галузі виборів; усунення неузгодженостей, що мають місце в положеннях чинної редакції Закону «Про вибори Президента України».

Пропоновані главою держави зміни, зокрема, стосуються частини утворення й організації роботи виборчих комісій щодо зняття обмежень прав громадян на участь у роботі виборчих комісій залежно від місця проживання; уточнення щодо складу дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах або в установах виконання покарань чи слідчому ізоляторі, до яких не можуть входити працівники відповідних закладів або установ; вдосконалення механізму розподілу керівних посад у дільничних виборчих комісіях залежно від класифікації виборчих дільниць на малі, середні, великі; порядку організації роботи виборчих комісій та прийняття ними рішень.

Щодо складання та уточнення списків виборців, а також процедури (строків) оскарження неточностей у списках виборців пропонується закріпити положення про те, що відповідні скарги можуть бути подані не пізніше, ніж за три дні до дня голосування і розглядатимуться невідкладно, але не пізніше, ніж за два дні до дня голосування. По закінченні цих строків, тобто за два дні до дня виборів (коли до дільничних виборчих комісій передані уточнені списки виборців), внесення змін до цих списків не передбачено, крім випадків внесення змін до уточненого списку виборців на підставі рішення суду.

З урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 19 жовтня 2009 року щодо неконституційності обмеження виборчих прав громадян, які під час виборів проживають або перебувають за межами країни, перебуванням на консульському обліку пропонується закріпити порядок включення до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці громадян України, які звернулися з відповідними заявами. При цьому на відповідні органи ведення Державного реєстру виборців пропонується покласти обов’язок вжиття заходів щодо недопущення кратного включення виборців до уточнених списків виборців.

Принциповими є зміни, якими пропонується надати право і можливості вести спостереження за ходом виборчого процесу внутрішнім спостерігачам, а саме – офіційним спостерігачам від громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним. Аналогічний підхід, до речі, застосований вже в Законі України «Про вибори народних депутатів України».

Оновити пропонується редакцію статей 71-73 Закону України «Про вибори Президента України», що визначають порядок вимоги до форми і змісту виборчого бюлетеня, порядку їх виготовлення та передачі виборчим комісіям, а також порядку внесення змін до виборчого бюлетеня у разі скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

Уточнюються також вимоги до виборчих скриньок, їх обов’язкового пломбування виготовленою в централізованому порядку на замовлення Центральної виборчої комісії пломбою одноразового використання єдиного зразка, яка має серію та номер.

Окремий блок законодавчих пропозицій стосується питань оскарження порушень на виборах. Зокрема, пропонується віднести процедуру судового оскарження до регулювання лише Кодексом адміністративного судочинства України, виключивши відповідні (дублюючі) положення із Закону України «Про вибори Президента України».

Безпосередньо в Кодексі адміністративного судочинства України пропонується усунути неузгодженості загальних і спеціальних норм Кодексу в частині визначення підсудності, колегіальності судового розгляду виборчих спорів тощо.

«Цілком можливо знайти сьогодні і політичний, і політико-правовий компроміс у питанні вдосконалення, насамперед, Закону України «Про вибори Президента України» і терміново забезпечити якісну правову основу для прозорих законних виборів у державі», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.