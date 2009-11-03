Експерт: на двох українців вже не просто три гетьмани, а три месії

Після президентських виборів 2010 року лідери основних політичних груп, переступивши через взаємні звинувачення, вимушені будуть повернутися до конструктивного діалогу. Тому вже сьогодні основним групам впливу варто подумати про ступінь легітимації майбутньої влади і про рівень довіри до них після виборів.

Таку думку висловив директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА в коментарі, переданому УНІАН.

На думку експерта, перш за все, ключовим політичним фігурам доведеться домовлятися з питань переформатування коаліції і підготовки до місцевих виборів. «Втім, найголовнішою проблемою майбутнього порядку денного буде рівень легітимації нової влади. Адже за нинішніх показників деструктивного протистояння між основними опонентами жорстко постає питання про довіру народу до переможця президентських виборів, хто б ним не став. Ось про що повинні будуть подумати політики», - вважає В.БАЛА.

Щодо спроб використати проблему епідемії грипу в політичних цілях експерт зазначив, що вони відображають прагнення лідерів одержати статус рятівника нації. У той же час, на думку В.БАЛИ, політичні ігри навколо пандемії грипу можуть дорого обійтися політикам в електоральному плані.

«Коли в умовах загальної паніки політичні лідери зі шкіри лізуть, щоб продемонструвати свою запопадливість щодо захисту здоров`я нації і одержати пальму першості у боротьбі з пандемією, стає зрозуміло, що у нас на двох українців не просто три гетьмани, а три месії. Політики зараз діють за принципом: хто доведе свою ключову роль у порятунку нації, той і наступний Президент», - вважає директор АМС.