У Черновецького консультуватимуть, як кинути курити

З нагоди Всесвітнього дня боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень, сьогодні з 14.00 до 16.00 на цілодобовій довідковій телефонній службі «Здоров’я» 15-83 при КМДА організовано консультування населення з питань відмови від тютюнокуріння.

Консультації надаватиме головний лікар Київського міського Центру здоров’я, кандидат медичних наук Отто СТОЙКА, повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

«На масових інформаційно-оздоровчих акціях, присвячених подоланню тютюнокуріння та профілактиці неінфекційних захворювань, курцям демонструється вже знайома багатьом журналістам міцно запаяна скляна банка, в якій міститься 700 мл густої темної смоли. Така кількість маслянистого важкого дьогтю осідає протягом року в легенях завзятих курців», – зауважив О.СТОЙКА.

За словами фахівців, така плівка дьогтю дуже міцна і розріджується тільки уві сні, коли людина займає горизонтальне положення. Ранком при кашлі мокрота з великими зусиллями відхаркується з легень. Таким чином організм намагається звільнитись від чужорідної речовини.

«В таких випадках людина отримує від лікаря невтішний діагноз – хронічна обструктивна хвороба легень (ХОХЛ). Головною її причиною є тютюнокуріння, в тому числі пасивне. Інші фактори – забруднення атмосферного повітря та повітря приміщень в результаті приготування їжі та опалення, запиленість та хімічне забруднення на робочих місцях, часті інфекції дихальних шляхів у дитинстві», – зазначив О.СТОЙКА.

За оцінками ВООЗ, 210 млн. людей в усьому світі хворіють на ХОХЛ в помірній та тяжкій формі, 3 млн. щорічно помирають від цієї недуги. ХОХЛ – це хвороба легень, для якої характерним є хронічне порушення повітряного потоку в легенях, яке заважає нормальному диханню і повному видиху. Такі терміни як «хронічний бронхіт» та «емфізема» сьогодні вже майже не використовуються. Вони включені в діагноз ХОХЛ, і це не просто кашель курця, а загрозлива для життя хвороба.

Основними симптомами ХОХЛ є задишка або почуття недостатності повітря, надлишкове виділення мокроти і хронічний кашель. Із розвитком хвороби утруднюється щоденна фізична активність, така, наприклад, як підйом на декілька сходинок. Хвороба розвивається повільно і частіше за все проявляється після 40 років.

З поширенням куріння серед жіночого населення, а також ризиками впливу забрудненого повітря приміщень, хвороба уражає жінок та чоловіків майже в однаковій мірі. Найефективнішим заходом профілактики є утримання від куріння тютюну, в тому числі пасивного.

Допомогу у відмові від куріння можна отримати, зателефонувавши на цілодобову лікарську телефонну довідкову службу «Здоров’я» 15-83.

Індивідуальні та групові консультації надаються в антитютюновому клубі Київського міського Центру здоров’я. Засідання проходять у третій четвер кожного місяця з 18.00 за адресою: вул. Дегтярівська, 25. Довідки та попередній запис за телефонами 483-96-00, 483-96-50.