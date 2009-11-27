5-річчя Сєвєродонецького з'їзду відзначили обговоренням федералізму

У Луганську відбулася науково-практична конференція з питань федералізму, присвячена

Луганськ. 27 листопада. УНІАН. Сьогодні у Луганську відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Федералізм як перспективний шлях консолідації громадянського суспільства”, присвячена 70-річчю входження західноукраїнських земель до складу УРСР і 5-річчю першого Сєвєродонецького з`їзду депутатів усіх рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, у роботі конференції взяли участь народні депутати України Віктор ТИХОНОВ і Вадим КОЛІСНИЧЕНКО (Партія регіонів), Спиридон КІЛІНКАРОВ (КПУ), депутат Держдуми Росії Сергій МАРКОВ, віце-спікер Держдуми РФ 3-4 скликань Сергій БАБУРІН, президент фонду "Історична пам`ять" Олександр ДЮКОВ, голова громадського об`єднання "Український форум" Володимир СЕМИНОЖЕНКО, а також соціологи, політологи, історики, журналісти, письменники і громадські діячі з Криму, Харкова, Донецька, Луганська і Києва.

"Ідея федералізму в Україні, що пролунала під час Сєвєродонецького з`їзду, жива і сьогодні актуальна як ніколи. Зараз в Україні є кілька західноукраїнських областей, що намагаються нав`язати всій країні свій світогляд, що викликає напругу в суспільстві - і, зрештою, може привести до його розколу”, - заявив на початку конференції голова Луганської облради Валерій ГОЛЕНКО.

Він зазначив, “якщо Україна хоче стати європейською країною, то їй необхідно стати на шлях федералізму і децентралізації влади”. “Багато хто напередодні конференції намагалися обвинуватити нас у сепаратизмі, ставлячи між цим словом і словом "федералізм" знак рівності. Але я хочу відзначити, що ніякого сепаратизму тут ні, є тільки бажання захистити права наших виборців, жителів цього регіону", - додав В.ГОЛЕНКО.

У своєму виступі депутат Держдуми РФ, співголова Гуманітарної українсько-російської ради С.МАРКОВ заявив, що нинішнє українське керівництво, "яке називає себе демократичним", абсолютно не прагне вивести Україну на європейський рівень. За його словами, "демократична країна - це не та країна, у якій зневажаються норми Конституції, і проводяться треті тури виборів. Європейське цінності - об`єктивне ставлення до історії, рівноправність мов”. “Коли Україна скаже "ні" НАТО, і "так" єдиному економічному простору з Росією й ідеям федералізму, тільки тоді можна буде сказати, що вона пішла по демократичному шляху", - заявив С.МАРКОВ.

Ініціатори проведення конференції - Луганська обласна рада, Гуманітарна україно-російська рада й Антифашистський форум України.

Довідка УНІАН. Перший з`їзд депутатів і державних службовців різних рівнів східних, південних і деяких інших областей України у місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся 28 листопада 2004 року. На тих зборах у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України звучали заклики до порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.

За фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України було порушено кримінальну справу. За звинуваченням у сепаратизмі (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України) було порушену кримінальну справу проти одного з лідерів Партії регіонів Євгена Кушнарьова. Таке ж звинувачення було пред`явлене голові Луганської обласної ради В.ТИХОНОВУ, який також брав участь 28 листопада 2004 року в з`їзді в Сєверодонецьку.

Обох народних депутатів України Генпрокуратура відпустила на поруки. Зокрема, за Є.КУШНАРЬОВА була внесена застава в 1,5 млн. доларів.

Другий такий з’їзд відбувся у 2008 році.