Тимошенко - про ТигрЮлю, Бутан, сварки з собою і зарплату в тисячу доларів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що найголовнішим напрямком в її діяльності на посту Президента України буде боротьба з корупцією і реалізація заходів зі стабілізації фінансової системи держави.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю журналу "Кореспондент" (№ 46 від 4 грудня 2009 року).

"Опікуватися з першого дня доведеться технічними деталями – кадровими насамперед. А головний напрямок дій – це боротьба з корупцією і вжиття заходів зі стабілізації фінансової системи держави, зокрема щодо керівництва Національного банку України", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністра наголосила, що відповідальність на посту глави держави є надзвичайно високою. "Обраному Президенту буде чим опікуватися, і справ буде, запевняю вас, не три, а 333, причому в перший же день. Це у програмах і у глянсових листівках політики пишуть, що от, як стану Президентом і одразу ж, прямо з ранку, віддам "фабрики - робітникам", "землю – селянам", "бабам – квіти", "дітям – морозиво", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також розраховує, що перемога на виборах Президента дозволить їй з’ясувати більше деталей "про діячів RosUkrEnergo та їх зв`язок з керівництвом країни, або про деякі обставини торгівлі континентальним шельфом Чорного моря".

Тим часом, прем`єр вважає, що Україна при проведенні реформ може використовувати досвід інших успішних країн. "Мені подобається досвід так званих азіатських тигрів – Сінгапура, Малайзії, Японії, Китаю. Країн, які буквально вскочили у 21-ше століття, подолавши вікові проблеми і труднощі. Принаймні, тигр у нас вже є. Його, як ви, напевно, здогадуєтеся, звуть ТигрЮля. Він поки маленький, але вольовий і з характером. Він обов`язково стрибне. Але це буде наш український тигр…ми маємо йти своїм шляхом", - пояснила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україна не повинна обмежуватися досвідом тільки трьох країн. "Я не думаю, що Україні потрібний досвід саме трьох конкретних країн. Чому трьох, а не 20-ти, наприклад, або 50-ти? Мені, скажімо, подобається досвід далекої гімалайської країни Бутан. Це єдина держава у світі, де існує така шкала національного надбання, як Національне валове щастя", - сказала глава уряду.

На її думку, потенціал України за розумної економічної політики дозволяє забезпечити збільшення заробітної плати в еквіваленті до 1 тисячі доларів. "Я знаю, як збільшити зарплату до 1 тисячі доларів, причому для цього не потрібно ні десять, ні двадцять років", - відзначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в результаті своєї діяльності в 2000 році на посаді віце-прем`єр-міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу змогла додатково залучити до бюджету 10 млрд. грн. для соціальних виплат. "Я витягнула з кишень енергетичних олігархів і передала до бюджету 10 млрд. грн., з яких потім виплатили пенсії вперше за кілька місяців і погашено було багатомісячну заборгованість перед шахтарями і атомниками. Сьогодні ми в період важкої фінансової кризи, що розхитує світ і країну, виплачуємо пенсії і зарплати бюджетникам, причому день у день і копійка до копійки", - підкреслила прем`єр.

"Бюджет України за останні роки збільшився у кілька разів. Ми – сильна і багата країна. Тому 1 тисяча доларів зарплати для людей – це не межа, це тільки початок", – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду також заявила, що її найбільшим життєвим досягненням може стати створення великої і сильної країни. "Я думаю, моє найбільше досягнення, як говорять спортсмени, - ще попереду. Моє найбільше майбутнє досягнення – це багата, щаслива, велика країна, в якій хочеться жити, працювати і вчитися усім людям. От така у мене мрія. І я її здійсню, чого б це мені не коштувало", – зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що вона є досить самокритичною людиною. "Повірте, іноді я сварюсь на себе і критикую себе більше, ніж всі мої опоненти разом узяті. Однак у мене ніколи не було, немає і не буде, образно кажучи, фінальних, остаточних провалів і помилок. Усі свої помилки я виправляю і виправлю", - заявила вона.