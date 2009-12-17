Томенко розказав, як нагріли руки на Свічі пам’яті у парку Слави

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО за результатами проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням перевірки заявляє про масштабні порушення у використанні бюджетних коштів, виділених на спорудження Меморіального комплексу пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, заступник голови ВР отримав відповідь від Головного контрольно-ревізійного управління на депутатський запит, направлений у квітні цього року до контролюючих органів, з проханням здійснити перевірку ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на спорудження Меморіального комплексу пам’яті жертв голодоморів в Україні.

У своє запиті народний депутат, зокрема, зазначав, що на збудований до 75-ї річниці Голодомору 1932-1933 років у столичному парку Слави Меморіальний комплекс пам’яті жертв голодоморів в Україні “Свіча пам’яті”, фінансування якого здійснювалося коштами державного бюджету, було передбачено і виділено близько 133 млн. грн., та просив здійснити перевірку використання бюджетних коштів.

У наданій заступнику голови ВР відповіді ГоловКРУ повідомило, що ревізією, проведеною у замовника робіт з будівництва меморіального комплексу, яким є КП «Дирекція будівництва реставраційно-відновлювальних робіт», встановлено, що на будівництво меморіального комплексу протягом 2007-2008 років було спрямовано 133,6 млн. грн. бюджетних коштів, з них з резервного фонду державного бюджету - 50,7 млн. грн. і 82,9 млн. грн. - з державного бюджету надана субвенція бюджету міста Києва.

Водночас, Головне контрольно-ревізійне управління повідомило, що використання бюджетних коштів здійснено з порушенням ряду нормативно-законодавчих актів, які регулюють діяльність як у сфері будівництва, так і використанні бюджетних коштів. Зокрема, станом на 4 серпня 2008 року (дату укладання договору) «Дирекція» не мала дозвільних та інших документів для виконання робіт з будівництва та здійснення фінансування будівельних робіт меморіального комплексу. До 21 листопада 2008 року будівництво проводилося за відсутності дозволу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві на виконання будівельних робіт. На дату отримання дозволу вже було освоєно понад 86 млн. грн. бюджетних коштів.

До 14 листопада 2008 року здійснювалися роботи з будівництва меморіалу за відсутності позитивного висновку комплексної державної експертизи та до 26 грудня 2008 року (при цьому урочисте відкриття комплексу відбулося 22 листопада 2008року) – затвердженого проекту будівництва. Титул будови меморіального комплексу взагалі не складався та до органів Державного казначейства не надавався. Будівельні роботи виконувалися з порушенням установлених термінів будівництва і, як наслідок, об`єкт досі не введено в експлуатацію, хоча договором з генпідрядником передбачалося завершити будівництво до 22 листопада 2009 року.

Крім того, під час проведення ревізії виявлено завищення вартості виконаних робіт з будівництва меморіального комплексу на 1,6 млн. грн., чим завдано збитків державному бюджету на вказану суму, та на 3 млн. грн. виявлено операції з бюджетними коштами, що мають ознаки сумнівних. Факти завищення вартості виконаних робіт виявлено в усіх охоплених контролем виконавців робіт.

Крім того, під час ревізії з`ясовано, що окремі видатки бюджетних коштів потребують додаткового дослідження з боку правоохоронних органів. Так, за рахунок бюджетних коштів, передбачених на будівництво меморіального комплексу, КП «Дирекція будівництва реставраційно-відновлювальних робіт» перераховано ТОВ «Інформейшн енд коммунікейшн менеджмент груп» 2 млн. 993,4 тис. грн. на виготовлення короткометражних фільмів (два тривалістю до 3 хвилин, один - до 5 хвилин та один - до 17 хвилин).

Як засвідчили надані до ревізії документи, ще на стадії складання кошторису на виготовлення фільмів замовником було передбачено спрямування коштів підприємству, яке не мало відповідної технічної бази та приміщень для проведення зйомок. Зокрема, понад 1,3 млн. грн. планувалося використати і фактично спрямовано замовником на придбання товариством у сторонніх організацій послуг з оренди та обслуговування технічних засобів (оренди знімальної техніки, студії звукозапису, спецтранспорту тощо), необхідних для зйомки фільмів.

На виготовлення декорацій кошторисом передбачено та фактично спрямовано 1,1 млн. грн. Зокрема, вартість декорацій хатинки (120 кв. м), церковного приміщення (80 кв. м), хліва (25 кв. м) становила 1 млн. грн., або в середньому 4,5 тис. грн. за 1 кв. м, що майже дорівнює опосередкованій вартості будівництва 1 кв. м житла у Києві. Аналогічно за виготовлення 15 кв. м декорацій сільського паркана «Дирекція» заплатила 44,1 тис. грн. з розрахунку 2,9 тис. грн. за 1 кв. м. При цьому зворотні матеріали від розбирання цих споруд товариство «Дирекції» не передавало і, відповідно, на вартість цих матеріалів не зменшено вартість виконаних робіт.

Головне контрольно-ревізійне управління також поінформувало, що матеріали ревізії готуються для передачі до Генеральної прокуратури України для розгляду та вжиття відповідних заходів реагування.