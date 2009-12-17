Гриценко: 96 солдатів зі 100 лише пишуть конспекти та марширують

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що швидкий перехід на контрактну армію в Україні неможливий, хоч як би це обіцяли політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це політик заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

“Швидко перейти на контрактну професійну армію в Україні не можливо, що б з цього приводу не обіцяли деякі політики”, - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що на початку своєї діяльності на посту Президента Віктор ЮЩЕНКО обіцяв перевести українську армію повністю на контракт до 2010 року. “І цей термін був можливий, - зазначив А.ГРИЦЕНКО, - однак було потрібно, щоб перехід на професійну основу армії став загальнонаціональним завданням”.

За його словами, “саме через брак такого усвідомлення і відсутність будь-якої цікавості до проблем армії з боку прем’єр-міністрів та Президента, переходу на контракт не відбулося”.

“Жодного з прем’єрів трьох урядів, в яких я працював, - ЄХАНУРОВА, ЯНУКОВИЧА, ТИМОШЕНКО, а також Президента ЮЩЕНКА, проблеми армії не турбували”, - заявив політик, який обіймав посаду міністра оброни у 2005-2007 роках.

Він констатував, що “гроші для переходу на професійну основу не виділялися, а нині чинний глава держави В.ЮЩЕНКО взагалі заявив про перенесення переходу на повний контракт на той термін, за який він особисто вже відповідати не буде”.

Слова іншого кандидата на пост Президента В.ЯНУКОВИЧА щодо переходу до професійної армії у 2011 році, А.ГРИЦЕНКО вважає “неправдивими” та радить лідеру “регіоналів” послухати міністра оборони опозиційного уряду Олександра КУЗЬМУКА, який, “маючи великий досвід з цього питання, говорить про термін 2015 року”.

“ЯНУКОВИЧ лише читає те, що йому перед виборами написали на папірці, не вникаючи в суть проблеми”, - припустив А.ГРИЦЕНКО і зауважив, що вважає не щирою підвищену увагу до армії, яку демонструють зараз кандидати на пост Президента.

“Перед виборами армія починає цікавити абсолютно всіх. Вони сідають в літаки, позують в танках, їздять на БТРах, вітають зі святами. Краще б дбали про армію не словами, а справами, виділяючи достатню кількість коштів на розвиток”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він розповів, що під час своєї роботи на посаді міністра оборони проводив експеримент з переведення трьох бригад на контрактну основу у 2005 році.

“Ми хотіли вивчити мотиви для служби в армії за контрактом, - зазначив екс-міністр оборони. – Виявилося, що найбільше тих, хто хоче служити за контрактом, цікавить інтенсивна бойова підготовка, якої зараз немає: 96 солдатів зі 100 лише пишуть конспекти та марширують строєм”.

Другим мотивом для служби за контрактом А.ГРИЦЕНКО назвав гідне грошове забезпечення військовослужбовців – на рівні вищому, ніж середня зарплата по країні; також соціальний пакет, який включає службове житло, медичне забезпечення, можливість отримати вищу освіту.

Політик також пропонує підвищити грошові компенсації у випадку загибелі військовослужбовця, адже сьогодні вони менші за ті, що передбачені для представників інших силових структур у декілька разів. Він повідомив, що як голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, вже вніс відповідний законопроект № 5108 у парламент.

“В цілому перехід на контрактну професійну армію є вкрай актуальним завданням, якого потребує суспільство”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Однак, як переконаний політик, вирішуватиме його буде вже новий Президент.

“Перед новообраним Президентом стоятиме важке завдання. Йому доведеться оцінити, до якої фінансової прірви нас довів чинний уряд. І тоді вже вирішувати, звідки брати кошти й встановлювати реальний термін переходу української армії на контракт”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.