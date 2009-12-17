Губернатори завалених снігом областей марно б'ють телеграми в Київ?

Херсонщина вже 7 днів в заметах, бо казначейство не проводить платежів облавтодору та комунальних підприємств органів місцевого самоврядування за пальне. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Борис Сіленков.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, за словами губернатора , "зависли" платежі на 2 мільйони гривень, які органи місцевого самоврядування через свої комунальні служби поклали в казначейство для оплати за пальне для ліквідації стихії.

«Я вчора надіслав телеграму на адресу прем’єра, в якій доповів, що 9 день в області не проводяться платежі на суму 51 мільйон гривень. Повністю заблокована господарська діяльність органів місцевого самоврядування та бюджетна сфера. Однак і до цього часу жодної реакції», - розповідає Сіленков.

Він відзначив, що область самотужки намагається вирішувати проблеми із погодними сюрпризами: «Ми надіслали гарантійний лист на нафтотрейдерів і тепер каністрами – фактично вручну - підвозимо паливо до грейдерів для того, щоб розблокувати трасу Херсон – Миколаїв.».

Сіленков також повідомив, що вже працює наметове містечко МНС для людей, які стали заручниками негоди на трасі Херсон – Миколаїв.

Микола Сердюк, губернатор Одеської області теж заявляє, що дії з ліквідації результатів стихії робилися виключно місцевою владою. «Уряд не надав жодної допомоги», - сказав Сердюк. Він повідомив, що через казначейство заблоковані всі проплати, в тому числі на пальне. Сердюк додав, що вчора підписав телеграму Турчинову, щоб були розблоковані рахунки та можна було проплачувати пальне для снігоочисної техніки.

Водночас голова ОДА наголосив, що місцева влада робить все для того, щоб збитки від стихії були мінімальними. Він повідомив, що штаб із кризових ситуацій при ОДА ще вчора провів засідання з метою запобігання шкоді від можливої непогоди. «Було дано доручення всім головам державних адміністрацій, мерам міст провести засідання відповідних штабів, куди запросити головних лікарів, представників МНС, начальників відділів міліції, голів селищних рад і разом відпрацювати план системи життєзабезпечення кожного району на період стихійного лиха», - наголосив Сердюк.

Він зауважив, що такої кількості снігу ніхто не очікував, але місцевою владою було зроблено все, щоб люди не постраждали. «Близько 6 тисяч людей, які потрапилиу снігопад на дорогах, отримали гарячі харчі, були розміщені у теплих приміщеннях», - розповів губернатор. Він повідомив, що для того, аби контролювати ситуацію на дорогах, були створені спеціальні загони із представників МНС, військових. «Вся техніка, яка була спроможна, 218 одиниць, в ніч працювала на дорогах Одещини», - додав губернатор.

«Головне, що ми не втратили жодного людського життя», - підкреслив він.