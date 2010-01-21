Митрополит Володимир дав орден Рудьковському

Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир нагородив орденом святителя Феодосія Чернігівського Миколу РУДЬКОВСКОГО, засновника однойменного Благодійного фонду.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ МП, церковною нагородою М.РУДЬКОВСЬКОГО відзначено “за благочестиві труди по відновленню будинку, де ніс подвиги преподобний Лаврентій Чернігівський”.

Крім того, на знак подяки за організацію паломництва вірян і журналістів світських ЗМІ до міста Барі, де зберігаються мощі святителя Миколая Чудотворця, предстоятель УПЦ МП подарував благодійникові одну з тисячі факсимільних копій Пересопницького Євангелія.

Під час сьогоднішньої зустрічі М.РУДЬКОВСЬКИЙ подякував митрополитові Володимиру за увагу до його трудів, а архіпастир благословив його на подальшу благодійну діяльність.

Згідно з повідомленням сайту УПЦ МП, у грудні минулого року Блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир здійснив паломницьку поїздку до Італії. 19 грудня, у день пам’яті святителя Миколая, Мир Лікійських Чудотворця, предстоятель УПЦ МП очолив Божественну літургію у крипті базиліки святого Миколая у місті Барі.

Саме у цій крипті з кінця ХІ століття почивають чесні мощі святителя. Базиліка належить монастирю ордена домініканців, але керівництво дозволяє звершувати тут і православні богослужіння. Мощі святого поховано на глибині близько одного метра під підлогою крипти та закриті з усіх сторін залізобетонними блоками. Над місцем поховання влаштовано вівтар. Святі мощі вже протягом багатьох століть виділяють особливу рідину — святе миро. Саме тому святителя Миколая ще звуть Мироточивим. На одній із плит, що закривають мощі, влаштовано невеличкі дверці, через які можна діставати святе миро. Один раз на рік (9 травня) настоятель та ченці монастиря відкривають дверці та дістають миро, що зібралося з мощей за рік. Ця процедура відбувається публічно, і кожен бажаючий може її побачити на власні очі.

19 грудня в Барі традиційно приїздять численні православні паломники з кількох країн. Переважають серед них росіяни, українці та молдавани.