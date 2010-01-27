Онопенко бачить небезпеку в тому, що одна політсила днює і ночує у ВАСУ

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вбачає «серйозну небезпеку» в тому, що «представники однієї політичної сили буквально днюють і ночують» у Вищому адміністративному суді України.

Про це В.ОНОПЕНКО заявив в інтерв`ю в «Левому берегу»,коментуючи ситуацію з двовладдям у ВАСУ.

За словами В.ОНОПЕНКА, «питання із закінченням терміну повноважень голови вищого суду, в т.ч. ВАСУ, законом врегульоване чітко. Частина 5, ст. 41 Закону «Про судовий устрій України» говорить: у разі відсутності голови вищого суду (а юридично його немає саме через закінчення терміну повноважень), його обов`язки виконує перший заступник голови. Якщо й заступника голови немає – один з інших заступників. Посаду першого заступника голови обіймає, як відомо, Микола СІРОШ. Значить, він - тимчасовий легітимний керівник ВАСУ з усіма його повноваженнями, аж до призначення нового голови суду».

Як зазначив В.ОНОПЕНКО, «питання призначення голови будь-якого суду, окрім Верховного, сьогодні дійсно, повною мірою, не врегульовано законодавчо. Тоді як відповіді на всі питання стосовно «в.о.», в Законі «Про судовий устрій України», як ми розібралися, виписані чітко».

При цьому голова ВСУ нагадав, що «не далі як навесні минулого року, той же Олександр ПАСЕНЮК в одному з інтерв`ю стверджував: після завершення терміну його повноважень, обов`язки голови перейдуть до М.СІРОША. «Це досвідчений, кваліфікований суддя й керівник, тож трагедії не буде», - дослівно говорив він. Закон із тих пір не змінився. Чому ж змінилася позиція О.ПАСЕНЮКА? Невже він від когось настільки залежний...?».

За словами В.ОНОПЕНКА, «судді самі говорять: представники однієї політичної сили буквально днюють і ночують у ВАСУ. Особисто я в цьому вбачаю серйозну небезпеку. Судді не повинні потрапляти під вплив політиків. Не розуміти цього досвідчений екс-голова ВАСУ не може, оскільки останні декілька років ми, як тільки могли, протистояли спробам політичного впливу, втручання в роботу судів. А тут двері розкриті – заходь, хто хоче, лише б посаду зберегти».

«Скажу більше, - продовжив голова Верховного Суду, - ті, хто сьогодні надає політичну й «силову» підтримку О.ПАСЕНЮКУ, висловлювали пропозицію: відступіть від О.ПАСЕНЮКА, а ми відступимо від М.СІРОША. По суті, це - пропозиція відійти від закону, ігнорувати його розпорядження. Але, якщо відійти від закону, то від суду як органу правосуддя нічого не залишиться! Може, в тих, хто довів ситуацію з О.ПАСЕНЮКОМ до абсурду, якраз і мета така – перетворити ВАСУ на інструмент «вирішення питань», зокрема виборчих?».

Як повідомляв УНІАН, термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня 2009 року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

Тим часом, 24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період із 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови ВАСУ на О.ПАСЕНЮКА й визнала правомочним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

14 січня 2010 р. Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала легітимним в.о. голови ВАСУ М.СІРОША.