БЮТ має намір оскаржити вибори в двох округах Миколаївщини

Члени Миколаївської обласної організації ВО «Батьківщина» мають намір оскаржити в суді результати виборів в округах № 129 і 130, де представниками блоку були зафіксовані численні порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції народний депутат України, довірена особа кандидата в президенти України Юлії ТИМОШЕНКО, голова обласної ради БЮТ Роман ЗАБЗАЛЮК.

Присутні на прес-конференції члени дільничних і окружних виборчих комісій, довірені особи Ю.ТИМОШЕНКО заявили, що грубі порушення були зафіксовані на 331 дільниці з 937 у Миколаївській області.

«Під час другого туру виборів нами було зафіксовано безліч порушень чинного законодавства, фактів тиску на членів комісій, підкупу виборців, - сказав Р.ЗАБЗАЛЮК. – Про це свідчать сотні актів, скарг і особливих думок членів комісій, внесених до протоколів. Всі ці документи будуть передані до суду, оскільки наша політична сила, спираючись на документально зафіксовані факти, має намір оспорювати результати виборів по ряду дільниць і округів, де такі порушення мали системний характер і явно вплинули на об`єктивне волевиявлення громадян».

Р.ЗАБЗАЛЮК сказав, що методи фальсифікацій на нинішніх президентських виборах відрізняються від методів, використовуваних у 2004 році. Тоді фальсифікаціями називали вкидання додаткових бюлетенів. Зараз з`явилися нові технологи, серед яких можна виділити 4 типи фальсифікацій, відзначив депутат.

По-перше, це латентний підкуп виборців, коли людям пропонують підвезти їх до виборчих дільниць, а по дорозі відкрито агітують за певного кандидата. Саме з цього приводу прихильники БЮТ у другому турі виборів склали велику кількість скарг. Всього до ЦВК, до окружних комісій, а також до судів і прокуратури, органів міліції було відправлено понад 700 таких документів. Проте, за словами Р.ЗАБЗАЛЮКА, відповіді було одержано далеко не на всі скарги.

По-друге, були зафіксовані факти включення виборців до списків для голосування у день виборів. Депутат стверджує, що це призвело до того, що в Миколаївській області в цілому було зареєстроване на 17 тис. виборців більше, ніж у першому турі, що також було основою для фальсифікацій.

Третьою технологією він назвав включення виборців до списків для голосування за межами виборчих дільниць без медичних довідок, що призвело до необґрунтовано великої кількості голосувань вдома.

Крім того, всупереч закону напередодні голосування – 6 лютого і в день голосування – 7 лютого в усій Миколаївській області зафіксовано розміщення величезної кількості агітаційної продукції за В.ЯНУКОВИЧА. До незаконної агітації можна віднести бігборди, прапори, листівки, символіку ПР, розміщену в салонах автобусів, в яких підвозили виборців.

За даними Р.ЗАБЗАЛЮКА, понад 700 представників Партії регіонів, що працювали у виборчих комісіях, мали судимість у минулому, а у приблизно 80 з них судимість не знято на даний момент.

Заявивши у суді про всі перераховані порушення, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО наполягатимуть на тому, щоб правоохоронці «розібралися у тому, що відбувалося на дільницях». Вони мають намір також домагатися перерахунку голосів по бюлетенях. Якщо суд визнає всі ці порушення, вимагатимуть провести переголосування на цих дільницях.