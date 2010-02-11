101 обіцянка Януковича - 70% виконати неможливо?

За всю виборчу кампанію кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ дав 101 обіцянку. Такий підрахунок провів тижневик «Коментарі:».

Втім, як пише видання, 70% обіцянок нового Президента залишиться словами. Багато обіцянок взагалі не стосуються компетенції Президента або навіть Кабінету міністрів, і їх виконання залежить ще від волі парламенту, а іноді - від волі народу. Деякі вимагають фінансування, якого український бюджет не зможе собі дозволити найближчі років двадцять, або час їхнього виконання об’єктивно не вкладається в один президентський термін.

Так, щоб через два роки довести мінімальну пенсію до 1200 грн., а середню - до 2000 грн., необхідно збільшити видатки Пенсійного фонду, як мінімум, на 178 млрд. грн. Тоді як 9 лютого Партія регіонів не підтримала законопроект, яким передбачалося збільшити соціальні видатки бюджету «всього» на 11 млрд. грн. (йшлося про підвищення прожиткового мінімуму для дітей з малозабезпечених або багатодітних родин на 10–20%).

Обіцянка за 10 років побудувати 1 млн. квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених родин і людей з обмеженими можливостями вимагатиме, за оцінками «Коментарів:», ще майже 20 млрд. грн. бюджетних коштів щорічно. Як відзначає тижневик, у 2009 році уряд викупив тільки 6 тис. квартир для пільговиків, при тім, що у черзі на поліпшення житлових умов стоять приблизно 1,2 млн. осіб.

Нереальними, за оцінками видання, є і плани В.ЯНУКОВИЧА щодо поетапного збільшення обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров’я до загальноєвропейського рівня (10% ВВП), але в середньому не менш 6% ВВП. За останні три роки цей показник в Україні становить 3,2–3,4% ВВП, відповідно, не варто сподіватися на майже трикратне збільшенні фінансування за кілька років.

Щодо запровадження другої державної мови, то це питання, за оцінками тижневика, новий президент віддасть в компетенцію місцевої влади. У 2006 році місцеві ради Донецької, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Луганської областей, а також Харкова, Севастополя, Дніпропетровська, Донецька й Луганська вже ухвалювали рішення щодо надання на своїх територіях російській мові статусу регіональної, а фактично ішлося про те, що російська мова повинна замінити українську як мову діловодства й документації. Пізніше Міністерство юстиції ухвалило висновок, що місцеві ради вийшли за рамки своїх повноважень, тому що питання надання статусу мові вирішується законами.

Серед «аграрних» обіцянок В.ЯНУКОВИЧА, на думку видання, найважливіша - це зняття мораторію на продаж сільгоспземель. Однак, як відомо, мораторій - за підтримки фракції Партії регіонів - продовжено до 2012 року. За оцінкою «Коментарів:», гарним приводом до подальшого зволікання є необхідність прийняття законів про Державний земельний кадастр і про ринок землі. Саме на цьому багато разів наголошував В.ЯНУКОВИЧ. Однак парламент уже багато років успішно саботує прийняття цих законів.

Забутими, на думку «Коментарів:», будуть і обіцянки В.ЯНУКОВИЧА про обрання місцевої влади на місцях (а не призначення з Києва), та повернення мажоритарної системи на виборах до місцевих рад. Запровадження принципу виборності губернаторів потребує прийняття змін до Конституції України. Але на сьогодні, щоб внести такі зміни до Основного закону, необхідно мати конституційну більшість у парламенті, якої найближчим часом не буде. Та й виборність губернаторів не вигідна Президентові. На це «регіонали» можуть піти тільки в тому випадку, якщо зрозуміють, що їм не виграти наступні президентські вибори. У випадку реалізації обіцянки щодо «мажоритарки» на місцевому рівні, В.ЯНУКОВИЧ змушений буде проаналізувати шанси своїх прихильників на перемогу, а це малоймовірно до травня цього року, коли в Україні відбудуться чергові вибори до місцевих рад. Отже, навряд чи В.ЯНУКОВИЧ повернеться до цього питання в найближчі п’ять років, зауважують «Коментарі:».

Детальніше про всі 100 і 1 обіцянки В.ЯНУКОВИЧА – у свіжому випуску тижневика.