У Тимошенко придумали «скоротити» кожного п'ятого депутата

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО виступає за скорочення кількісного складу депутатського корпусу обласних, міських, сільських, селищних та районних рад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, відповідні зміни до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» віце-спікер уже зареєстрував у ВР.

За словами М.ТОМЕНКА, в контексті обговорення питання про проведення виборів до органів місцевого самоврядування дуже важливо змінити виборчий закон, зокрема, в частині скорочення кількісного складу депутатського корпусу, який «неприродно завищений». На думку М.ТОМЕНКА, побудова раціональної та ефективної системи місцевого самоврядування потребує чіткого законодавчого визначення кількісного складу відповідних представницьких органів, який має бути необхідним та достатнім для ефективного здійснення ними своїх функцій. М.ТОМЕНКО зауважив, що згідно з чинним законом, кількісний склад місцевої ради визначається самою радою і, як свідчить практика, за таких умов місцеві ради прагнуть встановлювати власну чисельність на близькому до максимально дозволеного рівні. «Наслідком цього є невиправдано великий склад місцевих рад та збільшення їхнього апарату без належного підвищення ефективності роботи», - наголосив він.

Віце-спікер зазначив, що його законопроектом пропонується замість визначення максимальної та мінімальної межі кількісного складу місцевих рад законодавчо встановити кількість депутатів місцевої ради залежно від кількості населення, що проживає у відповідному місті, селі, селищі, районі, області тощо. За його словами, якщо зараз кількість депутатів обласних рад становить 2532 особи, то у разі переходу на новий порядок визначення кількісного складу органів місцевого самоврядування, вона складатиме менш як 2000 осіб. Загалом же, зауважив М.ТОМЕНКО, зменшення кількості депутатського корпусу у місцевих радах різного рівня становитиме від 20 до 50 відсотків. На переконання М.ТОМЕНКА, це призведе до значного зменшення витрат на організацію діяльності органів місцевого самоврядування, помітне спрощення їхньої роботи, підвищення оперативності та якості прийняття відповідних рішень і виконання завдань та функцій щодо забезпечення життєдіяльності місцевих громад.

Крім того, додав віце-спікер, перед проведенням виборів до органів місцевого самоврядування необхідно змінити виборче законодавство в частині ліквідації закритих партійних списків.