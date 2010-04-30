У БЮТ заявляють про небажання ПР зачіпати інтереси товстосумів

Введення податку на елітну нерухомість, при якому поповненню бюджету сприятиме населення, що володіє нерухомим майном площею 300 і більше квадратних метрів, може принести до державного бюджету щорічно більше 4 млрд. грн., що покриє 7 % дефіциту бюджету.

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат України від БЮТ, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ.

Він відзначив, що в Держбюджеті на 2010 рік задекларований дефіцит у розмірі 56,1 млрд. грн. (17,3 %). Але ця цифра, на його думку, не показує повного масштабу бюджетних проблем. Народний депутат стверджує, що потенційний розмір бюджетної дірки цього року перевищить 100 млрд. грн.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ підкреслив, що ухвалення законопроекту № 6285«Про податок на окремі види майна» (автори – народні депутати від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ і Антоніна БОЛЮРА. – УНІАН) здатне принести на підвищення мінімальних зарплат і пенсій майже половину необхідної суми.

Разом з тим, Д.ВЕТВИЦЬКИЙ відзначив небажання депутатів від Партії регіонів зачіпати майнові інтереси товстосумів.

«12 березня ПР провалила законопроект № 2113«Про податок на нерухоме майно» , і ця позиція прямо протилежна їх передвиборчим обіцянкам. Вони вимагали підвищення соціальних стандартів – зарплат, пенсій, не підтримуючи при цьому необхідність підвищення акцизів на пиво і спирт етиловий , законопроект про підвищення акцизу на кріплені вина і не підтримуючи введення податку на нерухомість. Таку позицію важко оцінити інакше як передвиборний популізм. Не поповнюючи бюджет, ми не зможемо більше витрачати, зокрема – підвищувати мінімальні зарплати і пенсії», – відзначив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Також депутат нагадав, що в 2006–2007 роках уряд Віктора ЯНУКОВИЧА виступав з пропозицією введення податку на нерухомість для фізичних осіб. У 2008 році депутатами Партії регіонів був запропонований законопроект № 3405. У свою чергу, на початку 2008 року депутати фракції блоку «НУ–НС» запропонували ввести оподаткування приватного майна площею більше 150 кв. м (законопроект № 2378, автор – Геннадій МОСКАЛЬ). Об’єктами оподаткування пропонувалося визначити всі споруди, окрім тих, що знаходяться в державній і комунальній власності. Ставки податку пропонувалося встановлювати органами місцевого самоврядування диверсифіковано залежно від адміністративно-територіального розташування і типу об’єкту оподаткування. Але Комітет Верховної Ради з питань податкової і митної політики (голова Комітету – Сергій ТЕРЬОХІН. – УНІАН) рекомендував відхилити законопроект.

Наприкінці цього ж року ввести податок на вілли і великі ділянки землі обіцяла Юлія ТИМОШЕНКО (законопроект № 3533 «Про податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки».). Під дію законопроекту потрапляли власники квартир площею більше 150 квадратних метрів або будинків метражем більше 300 кв. м.

При цьому ставка податку на нерухомість, згідно з законопроектами № 2378 і № 3533, повинна була встановлюватися місцевими органами влади з розрахунку на рік в гривні за 1 кв. м площі об’єкту оподаткування.

Своє бачення податку на розкіш на початку 2007 року намагався розвинути Президент Віктор ЮЩЕНКО. Законопроектом № 3007 пропонували оподаткувати фізичних осіб – власників житлових і дачних будинків; будь-яких приміщень, зокрема квартир, гаражів, окрім об’єктів незавершеного будівництва. Ставки податку пропонувалося встановити залежно від вартості майна: до 100 тис. грн. – до 0,05 %, від 100 до 400 тис. грн. – 0,05–0,2 %, від 400 тис. грн. до 1 млн. грн. – 0,2–0,5 %, більше 1 млн. грн. – 0,5–1 %.

«З 1993 року створювалася лише видимість обговорення, але жоден законопроект про податок на нерухомість так і не був прийнятий», – констатує Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На його думку, податок на багатство є інструментом «справедливого перерозподілу соціальних благ». Як приклад він навів досвід зарубіжних країн, де використовується гнучка система оподаткування.

Також депутат підкреслив, що введення єдиного податку на нерухомість не повинно торкнутися середнього класу і незахищених верств населення.

«Цей податок не торкнеться людей, що володіють невеликими квартирами. Є багаті люди, бізнесмени, які можуть дозволити собі купувати, будувати, утримувати дуже дороге житло. Абсолютно нормально, щоб ці багаті люди поділилися з бюджетом», – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня ц. р. на розгляд Верховної Ради був внесений законопроект «Про податок на окремі види майна» № 6285. Згідно з пояснювальною запискою, ставки податку на нерухоме майно, віднесене до житлового фонду, планується встановити у відсотках від прожиткового мінімуму, встановленого на початок року за 1 кв. м загального розміру оподатковуваного податком майна.

Законопроект передбачає стягування податку із загального розміру нерухомого майна, що віднесене до житлового фонду, становить більше 100 кв. м для юридичних осіб і понад 300 кв. м, – для фізичних осіб.

Ставки податку на вертольоти і літаки пропонується встановити залежно від їх маси, а ставки податку на яхти та інші плавзасоби для дозвілля – залежно від потужності двигуна і габаритів.

Також депутати пропонують збільшити податок з власників нових легкових автомобілів при першій реєстрації в Україні з об’ємом циліндрів двигуна від 3501 куб. см і більше – з 40 грн. до 100 грн. за 100 куб. см, а автомобілів, вживаних до 8 років, – з 45 грн. до 120 грн. за 100 куб. див.