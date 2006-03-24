Посол Польщі вже бачить Україну в НАТО

У технічному плані Україна близька до вступу в НАТО. Таку думку кореспонденту УНІАН висловив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ

“Українські урядовці кажуть, що в технічному плані країна готова до вступу, і з цим можна погодитися. Ми високо цінуємо те, що робить Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ України – завдяки зусиллям цих відомств в технічному плані Україна дуже сильно наблизилась до НАТО”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Водночас він зазначив, що не чув про офіційне звернення України про вступ до НАТО.

Посол нагадав, що за процедурою, українська влада має офіційно звернутись з відповідною заявою щодо вступу. Перш за все, необхідно приєднатись до Плану дій щодо членства, а потім, у перспективі, через 2-3 роки постане питання про членство.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ наголосив, що залишається питання відносно політичної готовності і підтримки ініціативи вступу до НАТО партіями, майбутнім складом парламенту, майбутнім коаліційним урядом та суспільством. “В самій Україні ще триває дискусія з приводу вступу до НАТО”, - констатував він.

На думку посла, незважаючи на те, що провладні політики постійно наголошують на позитивних аспектах північноатлантичної інтеграції, українське суспільство ще має визначитись. “І це є принциповим питанням”, - наголосив він.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зауважив, що у передвиборних програмах більшості політичних партій немає відображення бажання вступити до Альянсу.

На думку Я.КЛЮЧКОВСЬКОГО, у цьому контексті дуже показовим прикладом є відмова Верховної Ради допустити війська інших країн для участі у навчаннях на території України, тоді як підрозділи Чорноморського флоту РФ мають таку можливість. Він підкреслив, що зараз двері НАТО відкриті для співпраці.

“В Альянсі проходять дискусії про трансформацію, і сподіваємося, що результатом цих дискусій стане рішення про розширення НАТО. На мою думку, якщо Україна відпрацює План дій щодо членства, то стане можливим у 2008 році подати заявку про вступ”, - сказав посол. Він запевнив, що Польща підтримає цю заявку.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також зауважив, що на сьогодні частина країн-членів Альянсу хотіла б бачити України у НАТО – це, передусім, країни Центрально-Східної Європи, США, Канада та інші країни, але такої думки дотримуються далеко не всі члени Альянсу.