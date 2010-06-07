У ПР вважають, що люди не зрозуміють, якщо вони послаблять владу Януковича

У Партії регіонів говорять про зміну Конституції України на користь Президента.

Про це пише газета «Сегодня».

Ухвалення Верховною Радою в першому читанні судової реформи породило слух про те, що вона буде продовжена і шляхом змін до Конституції.

Перший заступник голови фракції ПР, радник Президента Михайло ЧЕЧЕТОВ, вважає, що назріло питання глобальної зміни Конституції: «Конституційна реформа 2004 року заклала суперечності між гілками влади. Звичайно, перші місяці нинішньої влади показали, що і за цієї Конституції влада може працювати злагоджено, але необхідно привести її до того виду, коли злагодженість влади не залежала б від імен. Конституцію треба почати змінювати не пізніше ніж наприкінці 2010 року».

М.ЧЕЧЕТОВ також дав зрозуміти, що зміни ці будуть спрямовані на посилення президентської влади: «Новий варіант Конституції не повинен послабити президентську владу. Народ вже побачив, що таке сильна влада, і не зрозуміє, якщо ми підемо шляхом її послаблення. Особливо в період радикальних реформ, який вже починається».

Але політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що реформа, яка посилить владу Президента, малореальна: «В оточенні Віктора ЯНУКОВИЧА є яструби, які хочуть повернути йому повноваження Леоніда КУЧМИ. У них є побоювання втрати влади на парламентських виборах-2012, тому вони і хочуть одержати гарантії влади до 2015 року. Але, по-перше, Партія регіонів не монолітна. Олігархам не потрібне посилення президентської влади, тому опір всередині ПР буде сильним. По-друге, посилювати президентську владу через побоювання виборів-2012 нелогічно. Адже у такому разі 2012 рік здаватиметься легким переляком, порівняно зі страхом перед президентськими виборами-2015, переможець яких одержить всю повноту влади».

Яким способом змінюватиметься Конституція, в Партії регіонів ще не вирішили. «Можливий будь-який варіант», - говорить М.ЧЕЧЕТОВ. Перший — стандартний, через 300 голосів у парламенті. Зараз у коаліції 251 депутат, але ж і існує вона лише три місяці.

Інший спосіб — через референдум. Коаліція вже прийняла в першому читанні закон, який дає можливість змінювати Конституцію через всенародне опитування, без затвердження парламентом. У другому читанні його планують прийняти до кінця нинішньої сесії, тобто до середини липня.