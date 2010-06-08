Томенко - про обіцяних Януковичем 50 млн. українців: не смішно

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО називає утопією реалізацію всіх обіцянок Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами М.ТОМЕНКА, викликає серйозне занепокоєння, що виборчі лозунги кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА автоматично перейшли в стратегію розвитку держави на найближчі десять років. Він підкреслив, що мова йде про, як мінімум, кілька важливих речей, серед яких, зокрема, обіцянка потрапити у двадцятку найрозвиненіших країн світу і досягти за десять років позначки у 50 мільйонів населення.

«Цілком очевидно, що такі передвиборчі цілі у програмній діяльності були сформовані зарубіжними політтехнологами, в основі підходу яких є думання красивими цифрами чи передвиборчими міфами», - наголосив віце-спікер. Водночас, він зауважив, що, якщо перед виборами такий утопічний капіталізм, який планували побудувати в Україні, сприймався, враховуючи високу ступінь популізму під час виборчої кампанії, то наразі така «утопія в ранзі державної стратегії від зарубіжних заробітчан стає вже небезпечною».

М.ТОМЕНКО наголосив, що не знає жодного серйозного вченого чи експерта, який би назвав це реальним і на їх переконання, мета зробити Україну однією з двадцяти економічно-розвинених країн є не просто неадекватною, а такою, що викликає скепсис та іронію наших європейських партнерів. «Насправді, як уже жартують в країні, Україна може потрапити у «велику двадцятку», якщо протягом десяти років всі інші країни будуть чекати поки Україна їх дожене. Адже сьогодні за базовим показником доходів на душу населення Україна з великим розривом відстає від першої двадцятки», - сказав М.ТОМЕНКО.

Що стосується обіцянки В.ЯНУКОВИЧА збільшити населення України до 50 мільйонів, то така ціль, на думку віце-спікера, вже не смішна, оскільки демографи прогнозують, що за десять років це буде цифра в 43-44 мільйони.

Заступник голови ВР висловив переконання, що для визначення стратегії розвитку України в її основі повинні бути покладені абсолютно реалістичні цілі. «Цілком очевидно, що треба прагнути більшого, треба думати як пропагувати країну, але апріорі хибні утопічні цілі – це більше зло, аніж адекватні реалістичні», - сказав він.