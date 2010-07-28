Королевська про ринковий нагляд, непопулярні реформи і тарифи

Парламентський комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва готує ряд законопроектів для розгляду в парламенті восени.

Про це повідомила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА в інтерв`ю виданню «Факты и комментарии» від 27 липня 2010 року.

«Ми підготували законопроект про зони вільного підприємництва, яким пропонуємо стимули і можливості для розвитку бізнесу на депресивних територіях. Також ми розробили законопроект «Про ринковий нагляд», який змінює існуючу систему санепідемстанцій і служби захисту прав споживачів. У нас цих служб з кожним роком стає все більше і більше, і повноваження у них розширяються, а ефект близький до нульового: люди як купували неякісні продукти, так і купують», – сказала депутат.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що уряду для здійснення реформ необхідно скористатися вже існуючими можливостями. «Проводити необхідно не тільки непопулярні реформи, які у нас чомусь зводяться лише до підвищення тарифів, збільшення пенсійного віку, запровадження репресивної податкової системи тощо. У нас є шанс провести життєво необхідні реформи: дерегулювати ринок, створити стимули для розвитку і модернізації промисловості, розпочати реальну, а не уявну боротьбу з корупцією», – підкреслила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, починати з непопулярних реформ не тільки нечесно, а й неефективно.

Коментуючи підвищення ціни на газ для населення, вона відзначила, що всі роки незалежності держава компенсувала місцевим бюджетам різницю у тарифах. А зараз йдеться про перехід до економічно обґрунтованих тарифів. «З погляду ліберальної економіки – все правильно. Але для того, щоб цього етапу дійти, необхідно модернізувати все наше житлово-комунальне господарство. Тому що наші тарифи не відповідають реальним тарифам через застарілі технології, втрати, безголовий менеджмент – той багаж, який накопичився за 20 років», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Водночас необхідні законодавчі умови для модернізації ЖКГ вже є: нещодавно Верховна Рада прийняла підготовлений комітетом промполітики спільно з вітчизняними і міжнародними експертами закон «Про державно-приватне партнерство». «Основний мотив, що рухав нами, – дати можливість державі і бізнесу розвивати інфраструктурні проекти, зокрема, провести реформу ЖКГ», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.