Фігуранта справи про транзитний сервер забрала ”швидка”

Сьогодні Шевченківський районний суд м.Києва взяв підписку про невиїзд з колишнього начальника управління інформаційного забезпечення ЦВК Олександра СКОПА, якого було затримано СБУ за підозрою в махінаціях з інформаційною системою «Вибори» під час обрання Президента в 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, представники у суді головного слідчого управління СБУ та Генеральної прокуратури наполягали на арешті О.СКОПА, однак суд не знайшов підстав для задоволення цих клопотань.

Крім того, під час судового засідання О.СКОПУ стало зле і для нього було викликано «швидку допомогу», після чого госпіталізовано.

На даний момент, як було з’ясовано під час судового засідання, О.СКОП працює проректором Одеського гуманітарного університету. Він звинувачується у зловживанні службовим становищем та втручанні у роботу комп’ютерної мережі Центральної виборчої комісії під час виборів Президента України у 2004 році.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2004 р. у Верховному Суді України, який розглядав скаргу Віктора ЮЩЕНКА на рішення ЦВК про оголошення Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України, зачитали заяву керівника підприємства “Проком” Галини МАДРУСОВОЇ, яке обслуговувала електронну аналітичну систему “Вибори” в ЦВК. Зокрема, керівник підприємства “Проком” стверджувала, що під час першого та другого туру виборів Президента України у 2004 році система поводила себе нетипово, працювала зі збоями та затримками, що може свідчити про зовнішнє втручання в неї сторонніх осіб.

3 грудня 2004 р. ВСУ визнав недійсними результати голосування 21 листопада і призначив переголосування другого туру виборів Президента України. СБУ порушила кримінальну справу за фактом втручання в електронну систему "Вибори".

31 березня 2005 р. тодішній голова СБУ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, які причетні до створення транзитного сервера ЦВК, що дозволяло колишній владі маніпулювати результатами голосування під час президентських виборів 2004 року.

Наприкінці січня 2006 року СБУ і МВС повідомили, що кримінальну справу про втручання в роботу сервера ЦВК під час президентських виборів у 2004 році направлено у Генеральну прокуратуру. Як зазначалося в повідомленні, цю справу було порушено Службою безпеки України 3 грудня 2004 р. У зв’язку з тим, що в ході досудового слідства були зібрані докази, які свідчили, що до вчинення злочину причетні особи, посади яких віднесені до І-ІІІ категорій посад державних службовців, кримінальну справу 7 квітня 2005 р., згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України, також скеровано до Генпрокуратури.

6 березня Президент В.ЮЩЕНКО заявив про те, що СБУ поновила розслідування справи про транзитний сервер.