КС звинувачують, що він «освятив» конституційний заколот

Народний Рух України вважає, що Конституційний Суд, ухваливши рішення про скасування конституційної реформи 2004-го року, одним розчерком пера «освятив» конституційний заколот у нашій державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, єдиний вихід з ситуації – це «перезавантажити» владу, тобто провести дострокові вибори президента та Верховної Ради.

«Єдино можливий вихід у цій ситуації – це це «перезавантажити» владу, тобто провести дострокові вибори президента та Верховної Ради. Адже виборець, який йшов на вибори в 2007 та 2010 роках, надавав мандат представникам влади на зовсім інший обсяг повноважень», - зазначається у повідомленні.

Крім того, в НРУ переконані, що у відставку мають бути відправленими всі члени КС, які голосували за таке «замовне рішення». «Ми розуміємо, що судді Конституційного Суду у прийнятті рішень не є самостійними. Але принаймні вони повинні розуміти відповідальність перед державою і народом», - переконані автори заяви.

Вони констатують, що відтепер Основний Закон держави «повністю беззахисний».

«Таке рішення юридично освятило черговий крок з узурпації влади командою ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА та встановлення авторитарного режиму», - заявляє НРУ.

В партії переконані, що у період виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування партія влади свідомо «протиснула» це рішення Конституційного Суду, «щоб відвернути суспільну увагу від повних провалів в економіці та соціальній політиці, а також від перебігу виборчої кампанії та самих виборів, які вже носять характер недемократичних».

Народний Рух України категорично виступає проти подібних замовних політичних рішень Конституційного Суду України, які, на жаль, стають недоброю традицією.

«Нинішня ситуація вимагає негайної реакції та повної мобілізації українського народу», - наполягають в НРУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня, Конституційний Суд ухвалив рішення про відміну політреформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв`язку з порушенням процедури його розгляду і ухвалення. Цей закон передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

КС відновив дію Конституції України 1996 року, і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.

14 опозиційних партій заявили, що до вівторка, 5 жовтня, узгодять свої подальші дії у зв’язку з цим рішенням Конституційного Суду.