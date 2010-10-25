Тарасюк вважає, що у роз’єднанні демсил винен Ющенко

Голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК виступає за об’єднання усіх демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

За словами Б.ТАРАСЮКА, на загальногаціональному рівні «ми виступаємо за об’єднання всіх демокуратичних сил». «Ми беремо участь в об’єднанні демократичних сил і не ставимо жодних вимог і умов, - наголосив він. – І я не говорю, як поводяться деякі наші партнери, які рахують себе до демократичного табору – ставлять свої умови». За його словами, такі дії партнерів не сприяють об’єднанню.

«Я вважаю, що це курс, який свідчить про недалекоглядність і відсутність мудрості у деяких політиків, навіть тих, що називають себе молодим поколінням політиків, – додав лідер НРУ. - Тому що в них амбіції або зааганжованість владними структурами через фінансові ресурси є занадто великою. І вони не є самостійними політиками в цьому відношенні».

На думку Б.ТАРАСЮКА, «персональну відповідальність за роз’єднання демократичних сил несе колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО».

«Найбільшим «здобутком» Президента ЮЩЕНКА є руйнація єдності демократичних сил і приведенням до влади, фактично, наших опонентів, - вважає він. – Тих, хто асоціюється з українофобством, ненавидить усе українське, заперечує українську націю і так далі. Тому політичну відповідальність мають нести ті політики, які закликали голосувати «проти всіх» і навіть сьогодні відмовляються бути в об’єднаній опозиції».