Зурабову не подобаються українські порядки

Для російськомовних громадян України важливо мати можливість отримувати освіту російською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, відповідаючи на запитання журналістів після участі в міжнародному форумі «Захист російської мови, культури і російськомовного населення в країнах СНД і Балтії».

«Можливість отримувати освіту російською мовою в Україні якщо існує, то за неї треба боротися», - сказав він.

Посол нагадав, що вступні іспити до вузів складаються українською мовою, також існують жорсткі вимоги щодо використання української мови в судочинстві і діловому листуванні. «Ця обставина певним чином формує ставлення до російської мови у молоді», - вважає М.ЗУРАБОВ.

Він відзначив, що мігранти, які приїздять до будь-якої країни, через певний час «втрачають» наступне покоління. «Мігранти у другому, у третьому поколінні вже не говорять мовою батьків. Таким чином, втрачаються культурні і соціокультурні внутрішньородинні зв`язки, які є надзвичайно важливим чинником, зокрема для соціальної стабільності в країні, в якій ці родини проживають», - сказав посол.

За словами М.ЗУРАБОВА, учасники форуму «Захист російської мови, культури і російськомовного населення в країнах СНД і Балтії» намагаються знайти розв’язання саме цього питання. «Розв’язання питання не у тому, щоб їх діти не отримували освіту українською мовою, яка є державною мовою України… Вони говорять про те, що прагнуть того, щоб їхні діти отримували освіту тією мовою, якою вони спілкуються у сім`ї», - сказав посол.