Луценко: я сиджу у камері смертників, щоб мовчав

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що після його затримання та арешту жодних слідчих дій з ним не проводилось.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Апеляційного суду міста Києва з розгляду скарги на зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

«Після мого затримання і арешту жодних слідчих дій зі мною не було – ні допитів, ні ознайомлення з матеріалами справи, нічого. Це означає лише одне – я сиджу у камері смертників, щоб мовчав», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.