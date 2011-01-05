Луценко: я сиджу у камері смертників, щоб мовчав
13:12, 05 січня 2011Політика
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Жодних слідчих дій з ним не проводили
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що після його затримання та арешту жодних слідчих дій з ним не проводилось.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Апеляційного суду міста Києва з розгляду скарги на зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.
«Після мого затримання і арешту жодних слідчих дій зі мною не було – ні допитів, ні ознайомлення з матеріалами справи, нічого. Це означає лише одне – я сиджу у камері смертників, щоб мовчав», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
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