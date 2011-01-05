Тимошенко каже, що просила слідчого припинити знущатися

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО спростовує заяву Генеральної прокуратури про те, що 30 грудня з власної волі перебувала на допиті у відомстві понад 11 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам в Апеляційному суді Києві після завершення розгляду скарги колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на рішення Печерського райсуду столиці про зміну йому запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

«Я хочу категорично це спростувати. Я від 6 до 10 разів 30 грудня робила клопотання, причому письмові, про те, щоб вони припинили знущатися – 6-7-8-10-11 годин допитів і перенесли на наступний день. В усіх цих клопотаннях мені було відмовлено», - сказала вона, наголосивши, що «цинізм Генпрокуратури не має меж».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо слідувати логіці Генпрокуратури, то тоді депутати самі б’ють себе стільцями по голові, Ю.ЛУЦЕНКО «й інші політв’язні заарештовують себе самі за власним бажанням, і я перебуваю на допитах за власним бажанням по 11 годин».

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2010 р. Ю.ТИМОШЕНКО майже 12 годин провела у Генеральній прокуратурі, куди її викликали на допит.

«Те, що робилося сьогодні, нічого спільного з правосуддям немає», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. «За один день мені висунули розширене звинувачення за виплату пенсій за рахунок «екологічних» грошей, зразу після цього мене допитали і завершили досудове слідство, і вже сьогодні мені передали справу на ознайомлення», – зауважила вона.

Наступного дня, 31 грудня, у прес-службі Генеральної прокуратури України заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО у відомстві давала свідчення дві години, решту часу вона ознайомлювалася з матеріалами справи.