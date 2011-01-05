Українським дипломатам встановили надбавки за знання іноземних мов

Кабінет міністрів України встановив надбавки до зарплат для працівників закордонних дипломатичних установ.

Це передбачено урядовою постановою від 22 грудня 2010 року № 1223, яку розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, документом встановлюється надбавка до заробітної платні у розмірі 10% таким працівникам за знання і використання в роботі однієї європейської мови, 15% - за знання і використання однієї східної, угро-фінської або африканської мови і 25% - за дві і більше мови.

Також уряд скасував розпорядження від 5 липня 1994 року № 506-р, яким були встановлені дані надбавки до зарплат працівників українських дипломатичних установ за кордоном.