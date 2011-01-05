Тимошенко обіцяє докази того, що над нею знущалися 11,5 години

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО має намір сьогодні «зафіксувати» всі дії слідчого під час її допиту 30 грудня, який тривав понад 11 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед Генеральною прокуратурою, куди її вкотре викликали на допит.

«Мені здається, що вони заплуталися у своїй власній неправді. Я маю нагоду сьогодні переглянути всі матеріали, які складалися протоколи, робилися записи 30 грудня. Я буквально по хвилинам встановлю той час, коли я багаторазово зверталася до слідчого з клопотанням перервати допит, який мав нерозумну кількість годин», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» додала, що обов’язково надасть відповідну інформацію журналістам. «Я обов’язково повідомлю до хвилин, до секунд, коли я такі клопотання заявляла. Вони відображалися в протоколах, і думаю, що це є непоганий документальний доказ того, що 11,5 годин вони допитували, власне кажучи, знущалися наді мною напередодні свята...», - зазначила вона.

«Зовсім треба не мати розуму, щоб закидати людині, що вона самостійно ходить до прокуратури за власним бажанням і за власним бажанням там знаходиться по 10-11 годин на добу. Просто все це перетворюється справді на абсурд», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2010 р. Ю.ТИМОШЕНКО майже 12 годин провела у Генеральній прокуратурі, куди її викликали на допит.

«Те, що робилося сьогодні, нічого спільного з правосуддям немає», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. «За один день мені висунули розширене звинувачення за виплату пенсій за рахунок «екологічних» грошей, зразу після цього мене допитали і завершили досудове слідство, і вже сьогодні мені передали справу на ознайомлення», – зауважила вона.

Наступного дня, 31 грудня, у прес-службі Генеральної прокуратури України заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО у відомстві давала свідчення дві години, решту часу вона ознайомлювалася з матеріалами справи.

Екс-прем’єр-міністр заявила, що тільки сьогодні в Головному управлінні Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ у супроводі свого адвоката Богдана ФЕРЕНЦА розпочинає ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи.