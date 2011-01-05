У прокуратурі на Тимошенко склали протокол за вчинення тиску на суд

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що слідчі, які ведуть її кримінальну справу, заборонили їй підтримувати своїх соратників у судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після відвідання Генеральної прокуратури.

«Я думала, що я прийшла на ознайомлення з матеріалами справи, але розпочалося все зовсім інакше. Зайшли керівники цього управління з особливо важливих справ і почали мене знову допитувати, чому я пішла на засідання суду до Ю.ЛУЦЕНКА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, питання слідчих стосувалося тиску, який нібито вона здійснювала під час судового засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

«Мене запитували, чому я тиснула на Апеляційний суд Києва, чому я з неповагою говорила про Генеральну прокуратуру і попередили мене про те, що якщо я ще буду себе так поводити, то у них є права, які будуть давати їм можливість, коли я десь захищаю своїх однодумців і своїх колег по політичній боротьбі, приводити мене приводом в Генеральну прокуратуру», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що за результатами такого допиту був складений окремий протокол.

«Я думаю, що їх нервує і бентежить те, що я ходжу на засідання суду для того, щоб підтримати своїх колег по спільній політичній роботі. Їх дратує, що при мені суддям дуже важко приймати завідомо неправосудні рішення, які від них вимагає приймати Адміністрація Президента», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона повідомила слідчим про те, що залишає за собою право на захист себе і своїх однодумців.