Литвин: нехай різдвяні світло і тепло подвигають на чисті помисли

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН привітав співвітчизників зі святом Різдва Христового.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

“Радий привітати вас з Різдвом Христовим - найяскравішим у сузір’ї зимових свят і вершинно-осяйною віхою у всьому християнському літочисленні”, - зазначається у привітанні.

Голова ВР також підкреслив у своєму привітанні, що “з незапам`ятних давнин приходить воно до людей, у їхні серця, родини й оселі зі світанком кожного року. Як незгасний символ життя та оновлення, як Господнє благословення на подальшу дорогу з напуттям іти нею достойно і чесно, у мирі, добрі та правді. Крізь часи і відстані вічним дороговказом буде нам і тим, хто прийде вслід за нами, зоря, що зайнялася над планетою понад два тисячоліття тому. Провіщаючи, попри всі випробування долею та історією, торжество Христових заповідей”.

В.ЛИТВИН побажав співвітчизникам щасливих свят. “Нехай різдвяні світло і тепло збережуться у наших душах, подвигаючи на чисті помисли і благородні діяння”, - наголосив він.