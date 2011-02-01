Мінськ звинувачує ЄС у подвійних стандартах

Офіційний Мінськ розцінює висновки Ради закордонних справ Євросоюзу як пряме втручання у внутрішні справи суверенної Білорусі.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь у зв`язку з ухваленням Радою ЄС висновків стосовно Білорусі.

"Це рішення будується на відвертому замовчуванні ініціативних агресивних дій і насильства з боку демонстрантів, що виразилися в спробі захоплення будівлі уряду й парламенту Білорусі 19 грудня 2010 року після президентських виборів. Селективне й упереджене тлумачення у висновках ЄС результатів міжнародного спостереження за виборами в Білорусі спрямовано на ігнорування ясного волевиявлення білоруського народу. Ні те, ні інше не в змозі змінити фактів дійсності. Такий підхід не може привести до вірних висновків", - йдеться в заяві.

На думку офіційного Мінська, закладена у висновках Європейського союзу логіка штовхає його до прямого втручання в справи суверенної держави. "Вона підриває довіру й з неминучістю веде до дій, що руйнують перспективу спільної для сходу й заходу нашого континенту мети, – формування Європи без розділових ліній. Створюючи штучні перешкоди на рівні міждержавної взаємодії, Євросоюз позбавляє себе можливості сприяти в конструктивному ключі суспільно-громадським перетворенням у Білорусі. Неприкрите прагнення виправдати небезпечні для суспільства порушення частиною опозиційних сил закону на ділі сприймається як заохочення ззовні беззаконня та екстремізму. Ця практика перешкоджає формуванню у громадських організацій відповідальної громадянської позиції, що випливає з інтересів країни ", - наголошується в заяві.

На думку білоруської сторони, такі підходи не відповідають офіційно проголошуваним ЄС цілям. "Особливе неприйняття викликає абсолютно неспівставна реакція ЄС на незрівнянно більш жорсткі дії урядів у деяких інших державах європейського регіону. Такі вражаючі подвійні стандарти позбавляють сенсу риторику ЄС про "європейські цінності", - вважають у МЗС Білорусі.

"Напруженість у відносинах із Європейським Союзом – це не наш вибір. Проте рішення Ради ЄС змушують Республіку Білорусь піти на пропорційні й адекватні за змістом заходи, які будуть спрямовані на зміцнення суверенітету Білорусі, збереження стабільності та консолідації білоруського суспільства", - наголошується в заяві.

"Ми закликаємо Європейський Союз піти від логіки протистояння й необдуманих спроб зруйнувати збудований нелегкими спільними зусиллями конструктивний зміст наших взаємин, якому немає розумної альтернативи. Білорусь збереже свій послідовний курс на поступальну модернізацію та реформування державних інститутів, розвиток суспільного діалогу і громадянського суспільства, що відповідають потребам країни. Тиск на Республіку Білорусь не має перспективи. Спільне подолання виниклих не з вини влади Білорусі труднощів у відносинах із ЄС відповідає взаємним інтересам і справі загальноєвропейської єдності перед новими викликами та загрозами", - заявляє МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 31 січня ввела обмеження на в`їзд і заморозила активи вищих чиновників Білорусі.

Зокрема, санкції запроваджено проти 157 білоруських високопосадовців, включаючи Президента Олександра ЛУКАШЕНКА і двох його дорослих синів Віктора і Дмитра.

Рада ЄС зазначила, що обмежувальні заходи й перелік осіб, стосовно яких вони запроваджені, залишатимуться відкритими й підлягають постійному перегляду.