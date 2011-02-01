Москва припинила фінансування Російського культурного центру Криму

Уряд Москви з 2011 року припинив фінансування асоціації «Російський культурний центр» (РКЦ), створеною десять років тому в Криму для збереження й розвитку національно-культурної самобутності російських співвітчизників, які проживають на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор РКЦ Михайло ГОЛУБЄВ повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Російський культурний центр було засновано фондом розвитку економічних і гуманітарних зв`язків «Москва - Крим» і департаментом зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків Московського уряду в 2001 році, за перебування Юрія ЛУЖКОВА мером столиці Росії. РКЦ організовує фестивалі, виставки, зустрічі з діячами культури та мистецтв. За десять років роботи асоціації її заходи відвідали близько ста тисяч жителів Криму. В Російському культурному центрі працюють 22 людини, зокрема - 9 керівників його філіалу в містах і районах Криму.

Фонд «Москва - Крим» утримував будівлю в Сімферополі, де знаходиться РКЦ, оплачував транспортні витрати й послуги зв`язку, деякі заходи культурного центру, а останніми роками брав участь у фінансуванні фонду зарплати його співробітників. Уряд Москви фінансував великі заходи РКЦ і виділяв гроші на зарплату працівникам асоціації.

«Ми запитали (в уряду Москви) 6 мільйонів рублів, або в перерахунку 1,5 мільйона гривень на 2011 рік. Основна частина - фінансування заходів культурного центру, й близько 400 тис. грн. - фінансування фонду заробітної плати співробітників асоціації», - сказав М.ГОЛУБЄВ.

За його словами, з Москви в другій половині січня прийшов лист, у якому департамент уряду зазначав, що не може фінансувати РКЦ. Департамент уряду російської столиці вважає за доцільне проведення заходів щодо підтримки культурного обміну Домом Москви в Севастополі в рамках федеральних ініціатив.

«Отже, під загрозу поставлено всю діяльність асоціації, оскільки другий основний засновник - фонд «Москва-Крим» - сам не в змозі профінансувати всю цю роботу», - заявив директор Російського культурного центру.

Фонд «Москва - Крим» поки взяв на себе виплату зарплати співробітникам РКЦ і допоміг провести декілька заходів у січні.

М.ГОЛУБЄВ повідомив, що організації ветеранів війни та праці, інвалідів, а також ряд політиків і письменників Криму звернулися з листами до Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА і нового мера Москви Сергія СОБЯНІНА з проханням розібратися в ситуації й вплинути на неї.

«Якщо найближчим часом позитивної відповіді не надійде, ми будемо вимушені приступити до ліквідації організації (РКЦ). Дуже шкода, якщо організацію буде ліквідовано, на мій погляд, внаслідок неправильного підходу до проблем роботи з російськими співвітчизниками за кордоном», - сказав директор Російського культурного центру.