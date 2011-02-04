Томенко: льотчиків у Кот-д’Івуар відправляють для участі у бойових діях

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що участь українських військових в операції у Кот-д’Івуарі є небезпечною та ризикованою для їх життя, а тому пропонує відхилити законопроект про направлення українських миротворців до цієї країни.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі віце-спікера.

У прес-службі М.ТОМЕНКА нагадали, що сьогодні Верховна Рада планує розглянути проект Закону «Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі» (№8057). На сьогодні загальна чисельність миротворчого контингенту України, що знаходиться в Місії ООН у Ліберії, становить 275 осіб. Українська авіаційна група у складі 2-х вертольотів Мі-8 та 23 особи технічного персоналу виконують завдання на території Кот-д`Івуару з 26 листопада 2010 року.

Водночас, за даним МЗС України, наразі ситуація в Кот-д’Івуарі залишається напруженою та характеризується подіями, які сталися після проведення другого туру президентських виборів. Так, в країні відбулися сутички прибічників кандидата-переможця Алассана УАТТАРА та самопроголошеного президента країни Лоран ГБАГБО, в результаті яких загинуло близько 170 осіб, поранено більш як 200 осіб.

«Країна практично стоїть на порозі громадянської війни. За таких обставин, направлення трьох бойових вертольотів Мі-24 та до 60 осіб льотно-технічного складу фактично для участі у бойових діях, є небезпечним і ризикованим для життя українських військових», - наголосив М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, можна було б знайти аргументи для проведення гуманітарної миротворчої місії у цій країні в частині допомоги постраждалим, але «направлення бойових вертольотів у гарячу точку є неприпустимим». М.ТОМЕНКО зазначив, що навіть МЗС України в матеріалах, які були подані до законопроекту, інформує, що «аналіз отриманих дипломатичними каналами конфіденційних документів дає підстави вважати, що івуарійські національні сили, лояльні до самопроголошеного президента Л.ГБАГБО, можуть становити пряму загрозу контингентам ООН під час виконання ними свого мандату, особливо в секторі Абіджан, де ОООНКІ планує використовувати три українські ударні вертольоти Мі-24».

За таких обставин, М.ТОМЕНКО вважає, що «держава і політики не можуть ризикувати життям наших військових» та пропонує відхилити законопроект про направлення миротворчого контингенту з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі.