Тимошенко каже, що Конституційний Суд - це департамент АП

Лідер партія «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає маловірогідним, що Конституційний Суд України визнає неконституційними зміни до Основного Закону щодо проведення виборів народних депутатів, Президента і органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні після чергового допиту в Генеральній прокуратурі, коментуючи ініціативу народних депутатів з фракції “БЮТ-Батьківщина” звернутися до КС щодо цих конституційних змін.

«Я віддаю собі звіт, що Конституційний Суд сьогодні не є Конституційним Судом у сенсі цього слова і, по суті, не є Конституційним Судом. Це є департамент Адміністрації Президента, який на замовлення прийме будь-яке рішення. Конституційний Суд вони знищили ще на початку правління ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме тому не дивно, що Конституційний Суд досі не може розглянути попереднє подання опозиційних депутатів, а також Центральної виборчої комісії щодо строку повноважень Верховної Ради.

«Але все одно, розуміючи такий стан справ у Конституційному Суді, ми все ж таки від нашої фракції подали до Конституційного Суду звернення про те, що пролонгація терміну повноважень народних депутатів є незаконною. Вона проведена з повними порушеннями певних процедур і, по суті, є аморальною», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що депутати від більшості та Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на взаємних договірних умовах обмінялися пролонгацією строків повноважень. «Я думаю, що Конституційний Суд мусив би поставити досить жорстко питання про це, але не цей Конституційний Суд. Але ми хочемо, щоб кожен узяв свою долю відповідальності. І якщо Конституційний Суд рахується, то я хотіла би, щоб вони взяти також свою відповідальність за прийняття або неприйняття правосудних і правомірних рішень», - підкреслила лідер партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосували 310 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, даним законом встановлюється 5-річний термін перебування на посадах Президента України, народних депутатів та депутатів місцевих органів самоврядування і голів місцевих органів влади.

Крім того, «заповнюється правова прогалина щодо строків припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, селищної та сільських рад, міського, селищного і сільського голови», - додав А.МАРТИНЮК.

За його словами, всі вони матимуть 5-річний термін повноважень «лише за умови обрання на чергових виборах».

«Всі, хто будуть обрані на позачергових виборах, все одно під час чергових виборів будуть переобиратися», - сказав він.

А.МАРТИНЮК також наголосив, що законом змінюються терміни проведення виборів. Передбачено, що вибори до парламенту, замість останньої неділі березня четвертого року повноважень ВР, проводитимуться в останню неділю жовтня п’ятого року її повноважень.

Він додав, що чергові вибори Президента України, замість останньої неділі жовтня, проводитимуться в останню неділю березня 5-го року його повноважень.

За словами віце-спікера, вибори до Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та голів місцевих рад проводитимуться в останню неділю жовтня 5-го року повноважень.

А.МАРТИНЮК підкреслив, що даним законом визначено дати чергових виборів народних депутатів України – остання неділя жовтня 2012 року та Президента України – остання неділя березня 2015 року.

3 лютого Президент підписав цей закон.