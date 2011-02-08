У російськомовній версії вивіски на будівлі парламенту Криму слово «Рада» замінили на «Совет».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «Російська єдність», не уточнивши дату таких змін.

«Зміна вивіски російською мовою на будівлі кримського парламенту, де слово «Рада» замінено словом «Совет», поява назви «Верховный Совет Автономной Республики Крым» на офіційному сайті парламенту, поява депутатських значків зі словом «Верховный Совет» - це кроки, які можна вітати», - йдеться в прес-релізі.

Лідер кримської організації «Російської єдності» Андрій КОЗЕНКО висловив надію, що цього року назва «Верховный Совет» з'явиться і в нормативно-правових актах російською мовою, що приймаються кримським парламентом.

На його думку, із відновлення імені парламенту Криму «має початися відновлення кримської автономії».

«Сподіваюся, новий склад Верховної Ради Криму продовжить починання зі зміцнення кримської Конституції, автономії буде надано право законодавчої ініціативи, з'явиться можливість розширити повноваження й вирішити питання про одноканальний бюджет, а також, на додаток Конституції Криму, - можливість підписання договору про розмежування повноважень між Києвом і Кримом, центром і автономією», - сказав А.КОЗЕНКО.

Вивіска перед входом до кримського парламенту встановлена трьома мовами: кримськотатарською, українською і російською.

Представник парламенту автономії підтвердив УНІАН зміну таблички, зазначивши, що вона проводилася «на початку року» за рішенням парламенту Криму.

Як повідомляв УНІАН, депутати Криму в лютому 2010 року заявили про намір офіційно іменувати парламент АРК російською мовою не «Верховной Радой», а «Верховным Советом». Депутати звернулися до Верховної Ради України з проханням внести зміни до статті 136 Конституції, змінивши назву парламенту автономії.

«До ухвалення Конституції України 1996 року найвищим представницьким органом автономії був Верховный совет Крыма. Назва використовувалася російською мовою в нормотворчій діяльності інститутів влади різних рівнів і в усіх сферах суспільного життя, - йшлося в пояснювальній записці. - Згідно з офіційним перекладом російською мовою Конституції в розділі X було зафіксовано назву представницького органу автономії як "Верховна рада Автономної Республіки Крим", хоча окремий законодавчий акт України про перейменування Верховного Совета Крыма на Верховну раду Криму не приймався».