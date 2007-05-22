Суддю, який поновив Станік і Пшеничного, викликали з Чехії

Президент України доручить Генеральній прокуратурі перевірити законність рішення Кам’янобрідського районного суду Луганська, який своєю постановою призупинив дію указу про звільнення Валерія ПШЕНИЧНОГО, Сюзанни СТАНІК та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник Президента України Микола ПОЛУДЬОННИЙ.

«Президент України має намір дати доручення генеральному прокурору і Генпрокуратурі України перевірити всі ці факти», - сказав він.

При цьому М.ПОЛУДЬОННИЙ повідомив, що сьогодні до Секретаріату Президента надійшов документ від ряду демократичних сил, які вчора пікетували вищезгаданий суд, і в цьому документі зазначається, що, за наявною інформацією, суддя ФАРИНОВ, який виносив відповідне рішення, приймав його і вносив вночі 16 травня.

За словами М.ПОЛУДЬОННОГО, відповідно до чинного законодавства, саме особи, яких звільнено з посад суддів КС, повинні подавати у разі своєї незгоди позов до суду. Водночас він зауважив, що, за наявною у нього інформацією, у судах принаймні Києва «немає жодного позову від осіб, що звільнені з посад суддів». А тому, пояснив радник Президента, суд не мав права приймати заяви з цього приводу від інших осіб.

Як сказав М.ПОЛУДЬОННИЙ, у разі, якщо перевірка прокуратури підтвердить незаконність винесення рішення райсудом Луганська, «то, безумовно можна говорити про те, що скоєно злочин, і за нього мають нести відповідальність посадові особи».

Крім того, за словами М.ПОЛУДЬОНОГО, ухвала судді Кам’янобрідського райсуду не надходила до Секретаріату Президента, а тому виникає питання, яким чином ця ухвала потрапила до суддів КС. «Отже, можна говорити про те, що ми маємо справу з нелегітимним актом», - додав він.

Також, наголосив М.ПОЛУДЬОННИЙ, зараз не можна говорити, що КС розглядає будь-які справи, які за його рішенням повинні нести правові наслідки, оскільки ці рішення приймаються неуповноваженими особами.

Разом з цим М.ПОЛУДЬОННИЙ зазначив, що на рішення райсуду Луганська до Донецького апеляційного адміністративного суду подано відповідну скаргу.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА.

21 травня під стінами Кам’янобрідського райсуду Луганська, який своїм рішенням 17 травня поновив на посаді трьох суддів Конституціного суду, відбулась акція «Поховання правосуддя в Україні».

В акції взяли участь представники «Нашої України», БЮТ, партії «Захисники Вітчизни», НРУ, УНП, УРП «Собор» тощо.

Акції передувало розслідування, яким було встановлено, що жоден із суддів Кам’янобрідського району не був згодний розглядати подання народного депутата V скликання Олександра ЄФРЕМОВА щодо поновлення на посаді суддів КС. Тоді терміново із закордонного відрядження з Чехії був відізваний суддя ФАРИНОВ.

Суддя прилетів в Україну 16 травня увечері, а вже зранку наступного дня поставив свою резолюцію і дату на роздруковане судове рішення, яке він разом з позовом отримав на дискеті. І вранці 17 травня авіарейсом О.ЄФРЕМОВ доставив це судове рішення у Київ.

Об 11.00 того ж дня звільнені судді КС пред’явили це рішення на той час голові КС Івану ДОМБРОВСЬКОМУ.