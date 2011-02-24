Адвокат Данилишина: Екс-міністр просив вислати його до України

Суд Чехії надав політичний притулок колишньому міністрові економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ, оскільки переконався в тому, що екс-міністра фактично позбавили права на захист в Україні.

Про це в інтерв`ю LB.ua заявив Ігор ФОМІН – адвокат, під «опікою» якого одночасно три екс-чиновники з уряду Юлії ТИМОШЕНКО: Юрій ЛУЦЕНКО, Євген КОРНІЙЧУК і Б.ДАНИЛИШИН.

За словами адвоката, Генеральна прокуратура України не допускала його до матеріалів справи, відповідно він не міг реагувати адекватно на дії правоохоронців, не міг оскаржити постанови ГПУ в суді.

«Дійсно, права на захист в Україні ДАНИЛИШИНА фактично позбавили, - сказав І.ФОМІН. - Не маючи доступу до матеріалів справи, я писав листи до суду, в прокуратуру, скрізь, куди тільки можна, додаючи до них – вдумайтеся – роздруківки новин з Інтернету. Новин про те, що, ДАНИЛИШИНА звинувачують у тому-то, є такі-то рішення суду. Абсурдно, звичайно, але доводилося використовувати всі можливості».

За словами адвоката, «це було ще до його затримання. Ну, а коли його вже затримали в Чехії... (після паузи). Як би це м`якше сказати?... Обдурили. Підставили. Йому сказали, що, мовляв, є певні питання, потрібно приїхати – дати свідчення, нічого особливого».

Як розповів І.ФОМІН, Б.ДАНИЛИШИНА запросили для розмови в Посольство України в Чехії. Він приїхав туди з Німеччини.

У посольстві його допитували 6 годин, «відтак взяли за руку, вивели на вулицю і вказали на нього чеській поліції, яка була тут же».

За словами адвоката, «складно говорити, чи була це спланована операція. Ймовірно, звичайно, що поліцейський патруль виявився на тому місці в той самий момент не випадково. Але, те, що ДАНИЛИШИНА обдурили, запросивши «на просту розмову» - факт. Він, як чесна людина, на цю розмову приїхав. Отже, його затримують. Виникає питання про екстрадицію. ДАНИЛИШИН пише заяву з проханням вислати його до України, бо впевнений: він ні в чому не винний, отже, боятися нема чого».

Як сказав І.ФОМІН, «Слава Богу, я швидко дізнався про те, що сталося, прилетів до Чехії, найняв йому місцевого адвоката. Ще одного – в Дюссельдорфі. Одне слово, з цим кроком ми його зупинили. Згідно з чеським законодавством, єдина причина, через яку затриманий на території країни іноземний громадянин може уникнути екстрадиції, – обгрунтування факту його політичного переслідування. Так ми дійшли того, що маємо єдину лінію захисту: доводити, що на батьківщині ДАНИЛИШИНА переслідують за політичними мотивами.

Головна наша тактика – продемонструвати: в Україні ДАНИЛИШИН позбавлений права на захист. Оскільки я – його адвокат, у нас з ним контракт підписаний, але ГПУ, маючи копії цього контракту, багато разів відмовляє мені в доступі до матеріалів справи, залишалося лише перекладати все моє листування ГПУ, з нашими судами чеською і відправляти до Праги.

Чехи, треба віддати належне, вникали у всі подробиці, зокрема – суть звинувачення. Факт відмовив мені у доступі до матеріалів справи їх справді шокував. Хоча захід цей, з боку наших силовиків, абсолютно безглузда. Так, не маючи доступу, я не можу оскаржити постанову про порушення. Ще – не можу кваліфіковано коментувати справу, оскільки «не в матеріалі». Останній, до речі, вагомий доказ. Можливо, вони хотіли, щоб мовчав про те, що ДАНИЛИШИНА підозрюють у розкраданнях не на 14 мільйонів, як скрізь сказано, а на два?».

На питання, чи є таке рішення Чехії тривожним сигналом для України, адвокат сказав: «Звичайно. Що ми маємо? По суті – позицію держави Чехія, яка, оцінивши докази в конкретній справі, дійшла висновку: на території України її фігурант на справедливий суд може не розраховувати. Тобто, це – оцінка всієї нашої судової системи, роботи відповідних органів. Ми надали факти. Оцінку - Міністерство внутрішніх справ Чеської республіки і суд міста Праги».

На ремарку про те, що Україна на це ніяк не відреагувала, І.ФОМІН сказав: «...Знаєте, всі приходять у владу назавжди, але ніхто назавжди в ній не залишається. І наявність справедливого суду – єдина гарантія захисту, який має будь-який громадянин, будь-який чиновник. Якщо не буде цієї гарантії...».