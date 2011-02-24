Чи подобається українцям багатовекторність зовнішньої політики

Багатовекторність зовнішньої політики користується підтримкою більшості українців.

Про це повідомила директор програм розвитку людського потенціалу Gorshenin Group Марина ТКАЧЕНКО, презентуючи на прес-конференції в Києві результати соціологічного дослідження Інституту Горшеніна «Перший рік президентство Віктора ЯНУКОВИЧА. Підсумки».

За її словами, зовнішня політика - це сильна сторона у діяльності нинішньої влади. М.ТКАЧЕНКО відзначила, що перекіс зовнішньої політики у бік Заходу, який існував під час президентства Віктора ЮЩЕНКА, оцінювався більшістю українців негативно. Балансування між Заходом і Сходом є для більшості громадян України найзрозумілішою і найбільш прийнятною формою взаємодії з іншими країнами. «У суспільстві був великий попит на повернення багатовекторної політики», - відзначила вона. За словами експерта, з тим, що це якоюсь мірою сталося, пов`язана позитивна оцінка зовнішньої політики, яку реалізує Президент України В.ЯНУКОВИЧ.

Так, кожний другий українець (50,6%) позитивно оцінює зовнішньополітичну діяльність Президента України. З них відповідь «точно позитивно» дали 25,5% опитаних і стільки саме (25,1%) – «швидше позитивно». Негативно оцінюють діяльність В.ЯНУКОВИЧА у цій сфері 30,5% опитаних. З них 19,2% відповіли на це запитання «точно негативно», а 11,3% - «швидше негативно». Важко з відповіддю – 18,9% респондентів.

Вона нагадала, що в березні 2010 року велика частина українців (62,9%) відзначала, що зовнішня політика В.ЯНУКОВИЧА відповідає їх інтересам.

Також опитування засвідчило, що значна частина громадян України (64,0%) вважає, що за останній рік відносини між Україною і Росією покращилися. З них 34,1% висловили думку, що відносини країн «швидше покращилися», 29,9% - «точно покращилися». Помітили погіршення відносин між Україною і Росією 16,1% респондентів. З них 11,6% вважають, що вони «швидші погіршилися», 4,5% - «точно погіршилися». Важко відповісти на це запитання кожному п`ятому опитаному (19,9%).

М.ТКАЧЕНКО нагадала, що в березні 2010 року більше половини громадян України (55,7%) висловлювало думку, що зовнішньополітичні пріоритети В.ЯНУКОВИЧА є проросійськими. При цьому українці не вважали, що така політика завдає шкоди країні. Так, на той момент, більш як половина громадян України (63,4%) була не згодна із звинуваченням на адресу Президента України В.ЯНУКОВИЧА у зраді інтересів українців при підписанні Харківських угод, а також половина українців (49,0%) вважала, що у результаті підписання договору про продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої країни відносини між Росією і Україною зміцняться.

Експерт відзначила, що багатовекторність української політики дала можливість побачити українцям і поліпшення у відносинах не тільки з Росією, а й з Європейським Союзом.

Так, близько третини українців (32,7%) висловили думку, що відносини між Україною і Європейським Союзом за останній рік покращилися. З них 23,0% дали відповідь «швидше покращилися» на це питання, а 9,7% - «точно покращилися». Вважають, що за вказаний період відносини між Україною і ЄС погіршилися, більш як чверть респондентів (28,1%). З них 18,0% вважають, що вони «швидші погіршилися», а 10,1% - «точно погіршилися». При цьому 39,2% опитаних важко відповісти на дане питання.

*** Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування на тему: «Перший рік президентство В.Януковича» з 14 по 23 лютого 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях України. Квотами були область, стать і вік респондентів, а також тип населеного пункту. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.