Два американські екс-посли вважають, що Україна відвернулась від демократії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може зробити вибір: або продовжувати нинішню політику, яка зменшує шанси на інтеграцію України в Європу, або зміцнити демократичні інституції та «відновити позитивний імпульс у відносинах між Україною і Європою».

Так вважають старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, третій посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР та старший віце-президент американського Інституту Миру, шостий посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР. Вони пишуть про це у статті «Перший рік Януковича» в газеті «The New York Times»від 1 березня.

«Під час публічного виступу у Вашингтоні 14 лютого 2011 міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО висловив красномовні аргументи на захист останніх подій у сфері демократії в Україні. До його честі, наступного дня він обговорив це питання на зустрічі з «Фрідом Хаус». Скоріш за все, правда знаходиться десь посередині між картиною, яку малюють українські дипломати, та тією, що її зображують внутрішні критики ЯНУКОВИЧА. Але той факт, що міністр закордонних справ відчував, що він повинен зосередити свої коментарі на внутрішній політичній арені України, є відображенням враження у Європі та Сполучених Штатах, що Україна відвернулась від демократії в європейському стилі», - пишуть С.ПАЙФЕР та В.ТЕЙЛОР, додаючи, що це може серйозно позначитись на зовнішній політиці Києва.

«Якщо Президент В.ЯНУКОВИЧ справді відданий ідеї європейської інтеграції і членства в ЄС, дії його адміністрації всередині країни роблять досягнення цієї мети набагато важчим. Європейський Союз зосередив свою увагу на внутрішніх питаннях, наразі він не проявляє значного ентузіазму щодо інтеграції сусідніх держав. Якщо європейці вважатимуть, що Київ обрав більш авторитарну модель правління, їм буде набагато легше ігнорувати бажання України інтегруватись», - йдеться у статті.

Тому, зазначають експерти, перед Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ стоїть вибір: «Він може продовжити або дозволити продовження поточної внутрішньої політики та спостерігати за тим, як його шанси на інтеграцію України в Європу зникають. Або він може зміцнити демократичні інституції, які, до речі, допомогли йому стати Президентом минулого року, та відновити позитивний імпульс у відносинах між Україною і Європою».

Зі свого боку, наголошують С.ПАЙФЕР та В.ТЕЙЛОР, Захід може допомогти Президенту України кристалізувати його вибір. «Європейські й американські посадовці повинні дати зрозуміти президенту більш чітко – відверто, так щоб не було неправильно витлумачено нюанси – що політика його адміністрації виглядає як регрес демократії. Вони також повинні дати йому чітко зрозуміти, що продовження такого курсу розчарує доброзичливців України по всьому світу та призведе до збільшення відстані між Україною і Європою», - зазначають вони.

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