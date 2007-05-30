Мороз хоче бачити заяви опозиції

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ закликає опозицію подати заяви, нібито написані народними депутатами, про складення депутатських повноважень для оголошення їх у сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

За словами О.МОРОЗА, «нехай дадуть заяви, я їх прочитаю, і ми побачимо, скільки людей склало свої повноваження».

Між тим, як сказав голова ВР, народні депутати можуть скористатися таким правом, тобто скласти свої повноваження, «але щоб наступив у Конституції передбачений наслідок, потрібно виписати процедуру, як це робити».

За його словами, тому ВР і прийняла постанову щодо того, як реалізувати положення ст. 81 Конституції України про вихід народних депутатів із фракції.

О.МОРОЗ наголосив, що такі речі мають робитися «не за спиною когось із депутатів, не за спиною ВР і не за спиною всього суспільства». Він наголосив, що до того часу, доки не буде оголошено про такі заяви, «не наступає ніяких правочинів для того, щоб можна було сказати, що Верховна Рада припинила свої функції». За його словами, зараз всі перебувають у «відповідальному моменті».

«Це не іграшки і це не якась протидія волі інституту Президента чи самого Президента особисто. Мова йде про те, що ми повинні працювати в правовому полі», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, якщо органи влади вийдуть за межі правового поля, то «добра для держави не буде, і це закінчиться трагічно». «Ми відкриті до компромісу, ми відкриті до співпраці з Президентом в тому числі», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, «ніхто йому (Президенту України – УНІАН) не творить зневагу». О.МОРОЗ наголосив, що всі структури влади повинні працювати «в руслі закону і Конституції, тоді буде надія на залагодження всіх конфліктів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, ВР прийняла постанову щодо забезпечення виконання ст. 81 Конституції про дострокове припинення повноважень депутата.

Постановою передбачено, що народний депутат України, який виявив бажання вийти зі складу депутатської фракції політичної сили, за виборчим списком якої його було обрано до парламенту, подає особисто письмову записку до апарату ВР, яка реєструється у секторі реєстрації кореспонденції відділу службової кореспонденції управління діловодства головного управління документального забезпечення, і, відповідно до регламенту, повідомляє про це головуючого на пленарному засіданні.

Зареєстрована письмова заява в день реєстрації передається до секретаріату голови ВР. Голова ВР оголошує текст відповідної заяви на пленарному засіданні. Оригінал особистої письмової заяви додається до протоколу відповідного пленарного засідання, а копія цієї заяви не пізніше, як на наступний день після оголошення тексту заяви на пленарному засіданні надсилається до ЦВК.