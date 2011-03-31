Підприємець обурена: Чому супермаркету можна торгувати смертю, а мені ні?

Під приводом боротьби з курінням влада усуває від торгівлі тютюновою продукцією малий бізнес, а великим торговцям дають можливість заробити на сигаретах ще більше, пише журнал WEEKLY.UA.

Столична влада задумала заборонити торгівлю сигаретами й алкоголем у ларьках (торгових точках площею до 40 кв. м), а в парламенті зареєстровано і в цілому схвалено законопроект №7457 (внесений народним депутатом від Партії регіонів Андрієм ПІНЧУКОМ), який, по суті, пропонує таку ж заборону, але вже по всій країні, для торгових точок площею 30 кв. м. А це - 92 тисячі ларьків і кіосків, зазначає видання.

А.ПІНЧУК вважає, що, якщо більшість депутатів проголосують за його законопроект, то українці стануть менше курити. А ось представники дрібного бізнесу вважають, що, найімовірніше, результатом заборони стане перерозподіл ринку.

«У мене двадцять кіосків, - повідомила WEEKLY.UA приватний підприємець Олена ГОЛУБ. - У цьому бізнесі я 12 років, зі мною працюють чоловік і його батьки. Якщо ми не зможемо продавати сигарети, нам нічим буде платити зарплату 30 співробітникам, оплачувати оренду й послуги охоронної фірми. Але, головне, я не розумію, чому я раптом стану ворогом народу, торгуючим смертю. Чому супермаркету можна торгувати сигаретами, а мені ні?».

Як зазначає журнал, міжнародна практика свідчить про те, що кількість курців у світі скорочується. Проте заборони не завжди примушують відмовлятися від шкідливої звички. Професор кафедри масових комунікацій Лестерського університету Великої Британії Баррі ГАНТЕР, вивчивши досвід різних країн світу, наводить такий приклад: у Фінляндії, де діють дуже жорсткі антитютюнові закони, дійсно зменшується чисельність тих, хто курить. Ось тільки відбувається це за рахунок дорослого населення, тоді як курців віком до 19 років стає більше.

Куди кращих результатів, вважають міжнародні експерти, добилася Німеччина. У цій країні діють менш жорсткі обмеження на рекламу. Акцизи, як і в більшості країн ЄС, достатньо високі, але паралельно з цим активно пропагується здоровий спосіб життя. Крім того, в останні три роки за куріння в громадському місці тут нещадно штрафують. Тільки спробуйте закурити в залі для некурящих європейського ресторану. З вас негайно зажадають 100 євро, а власнику цього закладу ваша вільність обійдеться в тисячу євро. Як результат, порівняно з початком 80-х років, курців у Німеччині стало на 10% менше.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Київрада ухвалила рішення, яким заборонила з квітня 2011 року продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива й сигарет у МАФах площею менше 40 кв. м.

Проте 28 березня 2011 року голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив, що Київська міська державна адміністрація пропонуватиме Київраді відкласти набуття чинності рішення про заборону продажу алкогольних і тютюнових виробів на торгових площах менше 40 кв. м.

За його словами, з цим рішенням складна ситуація щодо його виконання, оскільки воно вступає в суперечність із чинним законодавством і викликає протести підприємців. О.ПОПОВ звернув увагу, що вже пройшли акції протесту торгуючих у МАФах, а також є звернення громадських організацій національного рівня щодо того, що це рішення Київради потрібно корегувати. За словами керівника КМДА, ця корекція може стосуватися як термінів набуття чинності документа, так і підходів до реалізації згаданої продукції.